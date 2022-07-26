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Darlan Campos

Artigo de Opinião

É professor e consultor em Marketing Político. Autor de “Marketing Político no Brasil”
Darlan Campos

Como votam os eleitores? Temperamento político pode mostrar

Conhecer as diferentes atitudes dos segmentos de eleitores tem um papel decisivo no desenvolvimento da estratégia de campanha
Darlan Campos
É professor e consultor em Marketing Político. Autor de “Marketing Político no Brasil”

Públicado em 

26 jul 2022 às 16:00
A decisão de voto é, normalmente, o produto de um conjunto complexo de identificações, valores, crenças, atitudes. Saber como votam os eleitores é importante para planejar a comunicação política adequada. Vale ressaltar que o voto não exprime apenas uma visão de curto prazo, mas também percebe atitudes profundas sobre fenômenos políticos e sociais, que eu chamo de "atitudes fundamentais".
Quando dizemos que alguém é “conservador”, “progressista” ou "liberal", não nos referimos a opiniões momentâneas, mas a uma atitude política fundamental. Por isso, compreendemos que os eleitores têm atitudes fundamentais e conjunturais.
Entre as atitudes políticas fundamentais do eleitorado devem ser considerados: o grau de interesse na política, a atitude de mudar, a atitude em direção à liberdade e autoridade, a sua autoidentificação frente aos conceitos de esquerda e direita, etc.

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Um primeiro componente do que temos definido como atitudes políticas fundamentais, ou “temperamento político”. Conhecer as diferentes atitudes dos segmentos de eleitores tem um papel decisivo no desenvolvimento da estratégia.
Usar o mesmo tipo de linguagem para os militantes do partido e para o cidadão desinteressado é um erro ainda muito cometido em campanhas. A uniformização da mensagem demonstra a precariedade da campanha e apresenta uma cruel realidade: a falta de profissionalismo.
Para os desinteressados, o foco deve ser uma mensagem leve e emocional. É muito mais aconselhável utilizar uma imagem que seduza. Primeiro conquistar, para depois fidelizar. Os grupos com pouco interesse em política são os mais propensos a preencher a percentagem de indecisos nas pesquisas de opinião. Então, concentrar os esforços de comunicação neste nicho geralmente é o melhor investimento para os candidatos, especialmente na última fase da campanha.
O grau de interesse na política varia substancialmente entre as categorias sociodemográficas. Então, invista em pesquisa. A decisão do voto influi para além do “temperamento político” ou atitudes políticas fundamentais. As opiniões circunstanciais, a percepção do momento político, o grau de confiança nos políticos e partidos podem ser consideradas estáveis. Já as atitudes políticas de curto prazo ou conjunturais podem mudar rapidamente.
Em uma campanha é essencial separar as atitudes políticas mutáveis e permanentes. A partir desses dados, as estratégias de campanha serão definidas e o futuro da eleição. Isso depende, em grande parte, de uma boa interpretação e análise de cada um desses elementos.

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