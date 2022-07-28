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Eleições 2022

Não fiz biometria. Vou poder votar em outubro?

Coleta da impressão digital dos eleitores está suspensa desde 2020, devido à pandemia de Covid-19, e a falta de cadastro tem levantado dúvida entre os eleitores
Gabriela Oliveira

Gabriela Oliveira

Publicado em 

28 jul 2022 às 10:25

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 10:25

Nas últimas eleições gerais, em 2018, cerca de 85 milhões de brasileiros puderam votar por meio da biometria. No entanto, o cadastramento das impressões digitais foi suspenso no Brasil em 2020, para evitar a transmissão da Covid-19, e não foi utilizado nas eleições municipais daquele ano. Com isso, muitos eleitores que não fizeram a atualização do cadastro estão em dúvida se vão poder votar no pleito deste ano. 
Não fiz biometria. Vou poder votar em outubro
A resposta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é direta: nenhum eleitor que não realizou o cadastramento biométrico será proibido de votar. Até porque o órgão nem definiu ainda qual será o protocolo sanitário a ser seguido em outubro, mas o uso das digitais pode retornar, embora não seja obrigatório. 
Brasil já conta com mais de 150 milhões de eleitores com cadastro biométrico
Brasil já conta com mais de 150 milhões de eleitores com cadastro biométrico Crédito: Wilson Dias/ Agência Brasil
No Espírito Santo, a biometria não será utilizada em todos os municípios. O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), aguarda informações da Justiça Eleitoral sobre quais cidades vão adotar o voto biométrico e sobre a forma que ele será feito.
Antes de a coleta de dados ser suspensa, em 2020, o Brasil já contava com cerca de 120 milhões de eleitores com biometria. Mas esse número já cresceu e passa de 150 milhões. Isso porque, após a pausa no cadastramento pelo TSE, o tribunal fez acordos técnicos com outros órgãos públicos, como o Detran e a Polícia Federal para coleta de dados, evitando a presença nos cartórios eleitorais.
No Espírito Santo, o número de eleitores com biometria já passa de 1,5 milhão, o que corresponde a 54% dos 2,9 milhões de cidadãos aptos a votar neste ano, segundo dados do TSE. No entanto, das 78 cidades capixabas, 18 ainda não contam com a identificação biométrica.

DOCUMENTOS

Mesmo sem coleta de digital, o eleitor tem outras formas de garantir seu direito ao voto. O TSE publicou a lista de documentos que serão aceitos como forma de comprovação da identidade do eleitor no dia da votação. São eles: Carteira de Identidade, identidade social, passaporte ou outro documento de valor legal equivalente, inclusive carteira de categoria profissional reconhecida por lei; certificado de reservista; Carteira de Trabalho e Carteira Nacional de Habilitação.
As pessoas que já têm a biometria coletada pela Justiça Eleitoral também poderão utilizar o aplicativo e-Título como forma de identificação. O app, que funciona em smartphones e tablets, pode ser baixado na Google Play e App Store.
Não fiz biometria. Vou poder votar em outubro?

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