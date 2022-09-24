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Eleições 2022

Ipec: 63% já estão decididos sobre voto para o governo do ES

Maioria dos entrevistados afirmou que escolha é definitiva para o cargo de governador até o dia da votação, em 2 de outubro
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

24 set 2022 às 12:08

Publicado em 24 de Setembro de 2022 às 12:08

Ipec: 63% dos eleitores não mudam mais o voto para o governo do ES
Ipec: 37% ainda admitem mudar de voto para o governo do ES até a eleição Crédito: Arte: Geraldo Neto
Ipec: 63% já estão decididos sobre voto para o governo do ES
A poucos dias do primeiro turno das eleições, 63% dos eleitores disseram, na mais recente pesquisa Ipec realizada a pedido da TV Gazeta, que não mudam mais o seu voto para o governo do Estado. Num intervalo de 20 dias, quando foi divulgada a consulta anterior, mais pessoas consolidaram a sua intenção para a votação em 2 de outubro. No levantamento anterior, 57% tinham a escolha definida
A pesquisa mostrou ainda que 37% podem votar em candidato diferente daquele que indicaram na consulta, e apenas 1% não soube responder se mudaria ou não o seu voto. 

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No recorte por candidatos, os índices variam. Entre os eleitores de Carlos Manato (PL), 67% afirmaram que a decisão é definitiva. Para os que disseram que vão votar pela reeleição do governador Renato Casagrande (PSB), 63% não mudam o voto. O socialista lidera as pesquisas de intenção de voto e, no momento, há chance de vencer no primeiro turno. 
Dos demais concorrentes ao Palácio Anchieta — Aridelmo Teixeira (Novo), Audifax Barcelos (Rede), Capitão Vinicius Sousa (PSTU), Cláudio Paiva (PRTB), Guerino Zanon (PSD) —,  a escolha é certa para 57% dos entrevistados.  
O levantamento foi realizado pelo Ipec, instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades em 2021. Essa é a segunda pesquisa Ipec/TV Gazeta depois do início da propaganda eleitoral na TV e no rádio, que começou em 26 de agosto.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 19 e 21 de setembro, com 800 entrevistas em 29 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-08455/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-08282/2022.

Especificações técnicas

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