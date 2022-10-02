Candidato perde documentos e quase não vota no ES. Foi salvo por um anônimo

Filas no Colégio Salesiano, em Jardim Camburi, Vitória: eleição levou multidões às ruas Crédito: Carlos Alberto Silva

Candidato a deputado estadual, o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos) foi votar de bicicleta, perdeu os documentos no caminho, mas mesmo assim foi votar. Foi salvo por um eleitor que encontrou o título eleitoral e a identidade dele, que foram entregues a um PM numa escola no centro da cidade. O policial entrou em contato com assessores de Meneguelli, que recebeu os documentos de volta e finalmente votou. Foi por pouco.

COLA ESTRANHA

Colinha do vereador Denninho Silva (União Brasil), que disputa uma vaga na Assembleia, estava com espaço de três dígitos para a eleição para governador. O correto são dois dígitos.

A RIGOR

Ao acompanhar Casagrande (PSB) quando o governador foi votar numa escola em Bento Ferreira, Ricardo Ferraço (PSDB) encontrou um eleitor com a camisa do Flamengo e mandou essa: “Veio votar de terno e gravata”.

O SOFREDOR E O TRICOLOR

Casagrande, que é botafoguense, cumprimentou calorosamente um eleitor com a camisa do Fluminense.

COINCIDÊNCIA EM LINHARES

Guerino, candidato a governador pelo PSD, votou em Linhares na seção 55, exatamente o número do seu partido. O que isso significa? Nada, rigorosamente nada.

OS PORQUINHOS DE SEMPRE

Sujeira espalhada por cabos eleitorais na calçada do Colégio São José, no Centro de Vila Velha Crédito: Leonel Ximenes

Cabos eleitorais voltaram à velha prática de sujar a rua com santinhos de candidatos.

FEZ FALTA

Usuários da ciclofaixa sentiram falta da via neste domingo em Vitória. Se espremeram para correr no calçadão de Camburi.

O POVO QUER VOTAR

Esta eleição parece que está mobilizando mais os eleitores em relação às anteriores. Muita gente nas ruas e nas seções eleitorais, e o trânsito está infernal próximo aos locais de votação.

LIÇÃO DE CIDADANIA PARA O BEBÊ

A engenheira ambiental Camila Wandekokem, de 37 anos, fez questão de votar em Bento Ferreira, Vitória, mesmo com a gravidez avançada Crédito: Leonel Ximenes

É O FAMOSO QUEM?

Gente que nunca ouviu falar em determinado candidato recebeu, nas últimas horas, mensagens de pedido de voto, inclusive de madrugada. Pela invasão da privacidade e pelo horário, parecia íntimo do eleitor.

BIG BROTHER ELEITORAL

Na Escola Manoel Carlos de Miranda em José de Anchieta, na Serra, eleitores reclamaram que o voto não é mais secreto por conta da quantidade de câmeras que tem nas salas.

VOTOU COM O TELEFONE

No Colégio São José, no Centro de Vila Velha, uma mulher foi votar com o telefone na bolsa. A cidadã não infringiu a norma e não fotografou seu voto, mas, se quisesse, poderia tê-lo feito já que os mesários não perguntaram nada à eleitora sobre se portava o aparelho.

DEDO DURO

O tempo de votação foi maior que o esperado em várias seções eleitorais no ES por conta da identificação biométrica, ausente na eleição 2020. Vários eleitores não acertavam o dedo para o procedimento.

CONSTATAÇÃO

O belo dia de sol veio brindar à festa democrática no ES.

ALÔ, PADRE KELMON!