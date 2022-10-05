Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Audifax Barcelos muda de emprego até o final de 2024

Ex-candidato da Rede ao governo do Estado é funcionário de carreira da PMV

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 15:59

Públicado em 

05 out 2022 às 15:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos foi lançado como candidato ao governo do ES em convenção da Federação Rede/Psol
O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos ficou em quarto lugar no primeiro turno na eleição para o governo do Estado Crédito: Thiago Coutinho/A Gazeta
Servidor concursado da Prefeitura de Vitória, Audifax Barcelos, ex-candidato da Rede ao governo do Estado, foi cedido para a Câmara de Vereadores da Capital.
Segundo o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), a cessão será sem ônus para a prefeitura e valerá até 31 de dezembro de 2024.

Veja Também

Manato: “De Audifax, só quero o CPF; os aliados dele eu não quero”

Na prefeitura, Audifax, que é economista, ocupa o cargo de analista em gestão pública da Secretaria de Gestão da PMV.

 A NOVA FUNÇÃO DE AUDIFAX

O ex-candidato ao governo do Estado vai integrar a equipe de transição na presidência da Câmara de Vitória entre a atual gestão - de Davi Esmael (PSD) - para a que assume em janeiro de 2023, comandada por Armando Fontoura (Podemos).
O redista, quarto lugar na eleição para o governo do Estado, ainda não se pronunciou sobre quem vai apoiar (ou se vai apoiar alguém) no segundo turno da eleição, se Casagrande (PSB) ou Manato (PL).

Veja Também

Marqueteiro que levou Manato ao 2º turno deixa a campanha

“Estou com o coração partido”, reage Manato sobre saída do seu marqueteiro

Os casos engraçados que você precisa saber na eleição do ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Audifax Barcelos Prefeitura de Vitória Câmara de Vitória Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados