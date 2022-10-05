Audifax Barcelos muda de emprego até o final de 2024

Servidor concursado da Prefeitura de Vitória, Audifax Barcelos
, ex-candidato da Rede ao governo do Estado, foi cedido para a Câmara de Vereadores da Capital.
Segundo o prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos), a cessão será sem ônus para a prefeitura e valerá até 31 de dezembro de 2024.
Na prefeitura, Audifax, que é economista, ocupa o cargo de analista em gestão pública da Secretaria de Gestão da PMV.
O ex-candidato ao governo do Estado vai integrar a equipe de transição na presidência da Câmara de Vitória
entre a atual gestão - de Davi Esmael (PSD) - para a que assume em janeiro de 2023, comandada por Armando Fontoura (Podemos).
O redista, quarto lugar na eleição para o governo do Estado, ainda não se pronunciou sobre quem vai apoiar (ou se vai apoiar alguém) no segundo turno da eleição, se Casagrande (PSB) ou Manato (PL).