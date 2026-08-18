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Renata Rasseli

Sofia Lievori e Lucas Menezes dizem sim-sim em Santa Teresa; veja fotos

Depois de nove anos de namoro, o casal selou a união na presença de pais e amigos na Casa Santa Teresa

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

18 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Casamento de Sofia e Lucas
 Sofia Lievori e Lucas Menezes dizem sim-sim na Casa Santa Teresa. Arruda e Poubel Fotografia

Sob as bênçãos dos seus pais Suely Lievori e Mércio Fernandes e Diana Archangelo e José Luiz Pazeto, Sofia Lievori e Lucas Menezes disseram sim-sim, na Casa Santa Teresa, em Santa Teresa.


Sofia e Lucas se conheceram na faculdade de Direito da FDV e depois de nove anos de namoro oficializaram a união ao lado da família e amigos, em cerimônia cercada pela natureza, misturando clássico e fashion.


A noiva, stylist de moda, idealizou seu próprio vestido, produzido por Boulanger Noivas, e o noivo segue a carreira de advogado.


Foram 17 meses de planejamento para o dia do sim-sim, coordenado junto com a cerimonialista Denise Tomasi. 


As fotos são de Arruda e Poubel Fotografia.

Turismo

Vice-prefeito, Vavá coutinho, Paulo Herlacher, Ana Paula Erlacher e o prefeito Fernando Rocha
Vice-prefeito de Santa Leopoldina Vavá Coutinho, os anfitriões Paulo Erlacher  e  Ana Paula Erlacher e o prefeito de Santa Leopoldina Fernando Rocha Lucas Valadão

Amiatta Lodge recebe o prefeito de Santa Leopoldina 

Os empresários Paulo Erlacher e sua filha, Ana Paula Erlacher, receberam neste fim de semana o prefeito de Santa Leopoldina, Fernando Rocha, junto com boa parte de sua equipe da prefeitura, para conhecer o Amiatta Lodge, empreendimento de turismo de alto padrão que está sendo construído em Aparecidinha, distrito entre Santa Teresa e Santa Leopoldina. Durante almoço realizado no sábado, na propriedade, Paulo Erlacher apresentou a evolução das obras do lodge, um conceito de hospedagem de alto nível conectado com a natureza, que deverá ser inaugurado em fevereiro de 2028. No evento no sábado, também houve a poda das videiras, que vão integrar a hospedagem com a experiência de provas de uvas de mesa direto do pé, para os futuros frequentadores. O prefeito Fernando Rocha cumprimentou os empresários pela iniciativa: “Esse investimento vem no momento que coincide com o propósito que estamos trabalhando, que é o fortalecimento do turismo como vetor de desenvolvimento em Santa Leopoldina. 

Visita ilustre
Zeca Pagodinho com os colaboradores no Bar do Zeca, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra
A noite de sábado (15) ganhou uma presença ilustre no Bar do Zeca, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra. O cantor, que fez showzão no Movimento Cidade, no Parque da Prainha,  esteve no local para conhecer a nova unidade da casa no Espírito Santo. Na foto: Zeca com colaboradores do Bar do Zeca.  Divulgação

Relançamento

Relógio com exclusividade

A tradicional rede capixaba de joalherias Jaklayne Joias é a revendedora única e exclusiva na Grande Vitória do aguardado relançamento do relógio Technos Skydiver Automático 500M, uma edição especial, limitada e numerada de apenas 1.000 unidades deste ícone da década de 1960, recriado a partir de um rigoroso projeto de pesquisa histórica iniciado em 2024. O modelo combina o design vintage da caixa histórica de 37,5 mm, cristal de safira abaulado e fundo rosqueado gravado com a clássica âncora à precisão contemporânea do maquinismo automático suíço Sellita SW200-1A, com resistência à água de até 500 metros e kit com duas pulseiras de troca rápida (aço e borracha FKM), reafirmando o posicionamento da Jaklayne Joias em oferecer peças raras e de alto valor histórico para colecionadores e entusiastas locais.

Em Pedra Azul
Ddaniela Aguilar e Clau Lorenzoni
A artista Ddaniela Aguilar e Clau Lorenzoni: no encerramento da exposição O Que Sente o Coração", no Khas Cafe.  Mônica Zorzanelli

Fórum
A Aegea estará presente na 4ª edição do Fórum IOB, que acontece nesta quarta-feira (19), no auditório do Sebrae, na Enseada do Suá, em Vitória. A gerente do Instituto Aegea, Marina Rodrigues, participa do painel “Trabalho que sustenta: inclusão, progressão e pertencimento”, levando ao debate a experiência da companhia na promoção da equidade racial e de gênero e na criação de oportunidades de desenvolvimento profissional.


Pedras preciosas

Carolina Neves recebe a Cruzeiro Mine, nesta quinta-feira (20), na Stampa, para  experiência pelo universo das pedras preciosas, histórias, origens e raridades.


JB em Vix

O designer de sapatos e bolsas Jorge Bischoff vai comandar a Celebration Night, na loja da marca no Shopping Vitória. A programação contará com talk show sobre a trajetória do designer e lançamento da coleção primavera-verão 2027. 


Circuito Sesc de Literatura

Nesta sexta-feira (21), o Sesc Cachoeiro recebe uma programação dedicada à literatura e os saberes indígenas, com a escritora e ativista indígena Guarani, Geni Núñez. A palestra tem como objetivo ampliar perspectivas sobre identidade, pertencimento e a valorização de diferentes formas de aprender e ensinar. 
Aniversário
A aniversariante Renata Araújo e Sandro Carlesso
A aniversariante Renata Araújo e Sandro Carlesso: em noite de parabéns pra você! A decoração, toda em abajures, foi assinada por Bruna Medeiros.  Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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