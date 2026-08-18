Sofia Lievori e Lucas Menezes dizem sim-sim em Santa Teresa; veja fotos

Sob as bênçãos dos seus pais Suely Lievori e Mércio Fernandes e Diana Archangelo e José Luiz Pazeto, Sofia Lievori e Lucas Menezes disseram sim-sim, na Casa Santa Teresa, em Santa Teresa.
Sofia e Lucas se conheceram na faculdade de Direito da FDV e depois de nove anos de namoro oficializaram a união ao lado da família e amigos, em cerimônia cercada pela natureza, misturando clássico e fashion.
A noiva, stylist de moda, idealizou seu próprio vestido, produzido por Boulanger Noivas, e o noivo segue a carreira de advogado.
Foram 17 meses de planejamento para o dia do sim-sim, coordenado junto com a cerimonialista Denise Tomasi.
As fotos são de Arruda e Poubel Fotografia.
Turismo
Amiatta Lodge recebe o prefeito de Santa Leopoldina
Os empresários Paulo Erlacher e sua filha, Ana Paula Erlacher, receberam neste fim de semana o prefeito de Santa Leopoldina, Fernando Rocha, junto com boa parte de sua equipe da prefeitura, para conhecer o Amiatta Lodge, empreendimento de turismo de alto padrão que está sendo construído em Aparecidinha, distrito entre Santa Teresa e Santa Leopoldina. Durante almoço realizado no sábado, na propriedade, Paulo Erlacher apresentou a evolução das obras do lodge, um conceito de hospedagem de alto nível conectado com a natureza, que deverá ser inaugurado em fevereiro de 2028. No evento no sábado, também houve a poda das videiras, que vão integrar a hospedagem com a experiência de provas de uvas de mesa direto do pé, para os futuros frequentadores. O prefeito Fernando Rocha cumprimentou os empresários pela iniciativa: “Esse investimento vem no momento que coincide com o propósito que estamos trabalhando, que é o fortalecimento do turismo como vetor de desenvolvimento em Santa Leopoldina.
Relançamento
Relógio com exclusividade
A tradicional rede capixaba de joalherias Jaklayne Joias é a revendedora única e exclusiva na Grande Vitória do aguardado relançamento do relógio Technos Skydiver Automático 500M, uma edição especial, limitada e numerada de apenas 1.000 unidades deste ícone da década de 1960, recriado a partir de um rigoroso projeto de pesquisa histórica iniciado em 2024. O modelo combina o design vintage da caixa histórica de 37,5 mm, cristal de safira abaulado e fundo rosqueado gravado com a clássica âncora à precisão contemporânea do maquinismo automático suíço Sellita SW200-1A, com resistência à água de até 500 metros e kit com duas pulseiras de troca rápida (aço e borracha FKM), reafirmando o posicionamento da Jaklayne Joias em oferecer peças raras e de alto valor histórico para colecionadores e entusiastas locais.
Fórum
A Aegea estará presente na 4ª edição do Fórum IOB, que acontece nesta quarta-feira (19), no auditório do Sebrae, na Enseada do Suá, em Vitória. A gerente do Instituto Aegea, Marina Rodrigues, participa do painel “Trabalho que sustenta: inclusão, progressão e pertencimento”, levando ao debate a experiência da companhia na promoção da equidade racial e de gênero e na criação de oportunidades de desenvolvimento profissional.
Pedras preciosas
Carolina Neves recebe a Cruzeiro Mine, nesta quinta-feira (20), na Stampa, para experiência pelo universo das pedras preciosas, histórias, origens e raridades.
JB em Vix
O designer de sapatos e bolsas Jorge Bischoff vai comandar a Celebration Night, na loja da marca no Shopping Vitória. A programação contará com talk show sobre a trajetória do designer e lançamento da coleção primavera-verão 2027.
Circuito Sesc de Literatura
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