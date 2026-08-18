Sofia Lievori e Lucas Menezes dizem sim-sim em Santa Teresa; veja fotos

Sob as bênçãos dos seus pais Suely Lievori e Mércio Fernandes e Diana Archangelo e José Luiz Pazeto, Sofia Lievori e Lucas Menezes disseram sim-sim, na Casa Santa Teresa, em Santa Teresa.





Sofia e Lucas se conheceram na faculdade de Direito da FDV e depois de nove anos de namoro oficializaram a união ao lado da família e amigos, em cerimônia cercada pela natureza, misturando clássico e fashion.





A noiva, stylist de moda, idealizou seu próprio vestido, produzido por Boulanger Noivas, e o noivo segue a carreira de advogado.





Foram 17 meses de planejamento para o dia do sim-sim, coordenado junto com a cerimonialista Denise Tomasi.





As fotos são de Arruda e Poubel Fotografia.