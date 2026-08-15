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Renata Rasseli

Andrea de Pinho e Silvana Araújo recebem para manhã de joias, moda e beleza em Vila Velha

As anfitriãs lançaram as coleções Paisagem Modernista da Lab Oro e a primavera-verão 2027 da BO

Publicado em 15 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

15 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Eliana Belesa, Bia Schwartz, Silvana Araujo, Andrea de Pinho
Eliana Belesa, Bia Schwartz, Silvana Araujo e Andrea de Pinho: evento de moda, joias e beleza, em Vila Velha.  Mônica Zorzanelli
A designer de joias Andrea de Pinho e a empresária de moda Silvana Araújo se uniram numa manhã de lançamento das coleções "Paisagem Modernista" da Lab Oro e da primavera-verão 2027 da BO, nesta quinta-feira (13), na Casa Malê, em Vila Velha. O evento contou ainda com um talk sobre skin care coreano com a dermatologista Alessandra de Melo. Confira quem passou por lá nos cliques de Mônica Zorzanelli. 
Congresso
Carlos Augusto da Motta Leal, Erica Neves, Eduardo Santos Sarlo e Camila Brunhara
A presidente da OAB-ES, Erica Neves, recebeu grandes nomes do Direito capixaba e nacional na abertura do Congresso Estadual da Advocacia, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Anfitriã do encontro, que reúne cerca de 1.300 participantes, Érica circulou entre ministros, juristas, magistrados, advogados, autoridades e representantes das principais instituições do sistema de Justiça. Na foto: Carlos Augusto da Motta Leal, Erica Neves, Eduardo Santos Sarlo e Camila Brunhara. Cacá Lima

Ipa Day Vitória

Música e cerveja

O maior festival brasileiro dedicado às cervejas do estilo India Pale Ale (IPA) começa a ganhar forma no Espírito Santo. Pela primeira vez no circuito nacional, o IPA Day Vitória já confirmou o line up: Dona Fran, Xá da Índia e Big River sobem ao palco no dia 12 de setembro, no Na Vista, em Vitória, para embalar o público com muito rock, blues e brasilidades.

Almoço
Suellen Perdigão, Fabiana Croce, Tia Penha, Renata Rasseli, Mônica Zorzanelli e Andrea Andrade
Suellen Perdigão, Fabiana Rassele Croce, Tia Penha Nonato, Renata Rasseli, Mônica Zorzanelli e Andrea Andrade: encontro para celebrar os aniversários de Suellen e Tia Penha, no Lareira Portuguesa, em Vitória.  Sandra Fonseca

Simpósio

Autismo Legal em Vitória 

Uma das palestrantes confirmadas no III Simpósio Amaes da Neurodiversidade, que acontece em 12 de setembro no Vitória Grand Hall, é a advogada Carla Bertin, referência nacional em direitos da pessoa com autismo. Ela é idealizadora do projeto Autismo Legal, considerado o maior projeto de divulgação de direitos autistas das Américas e vencedor do Prêmio WSA Brasil 2023. Carla também é coautora do Manual de Atendimento da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, do Conselho Nacional de Justiça, e do Manual de Direitos da Pessoa com Autismo, da Prefeitura de São Paulo. Seu e-book Direitos do Autista já foi distribuído gratuitamente a mais de 250 mil pessoas. O evento, promovido pela Amaes em conjunto com o Instituto CEG, reúne especialistas em neurodesenvolvimento, saúde e educação. Inscrições pelo Sympla.
Mostra de decoração
O artista plástico Ficore, Monja Coen e o arquiteto Kaio Lopez, que assina o ambiente Casa Gênesis na CASACOR
O artista plástico Ficore, Monja Coen e o arquiteto Kaio Lopez, que assina o ambiente Casa Gênesis na CASACOR. Monja Coen esteve na mostra essa semana, a convite da Mivita, para falar sobre como cultivar uma mente mais consciente e conferiu o ambiente assinado por Lopez, que acaba de receber uma obra exclusiva de Ficore, uma homenagem ao mestre Milton Nascimento. Divulgação

Arte no shopping

Obras do artista Moacyr Travaglia marcam a inauguração do projeto SV Arte com curadoria da galeria Via Thorey, uma iniciativa do Shopping Vitória que abre novos espaços para a arte, o encontro e a contemplação. A estreia será no dia 19 de agosto, às 19h. 


Direito da Mulher
Na próxima terça-feira (18), às 09h, a professora de direito criminal, Procuradora de Justiça aposentada do Ministério Público do Espírito Santo, Catarina Cecin Gazele, ministra aula online no 1º Curso de Especialização “Mulheres no Sistema de Justiça: Violências, Direitos e Proteção”, da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.


Parabéns pra você!

Os 45 anos de Tânia Magalhães serão celebrados em grande estilo neste sábado (15), na Casa Rosalina, em Vila Velha. CEO do Frigorífico Frincarnes, a empresária prepara uma festa para 170 convidados, com seis horas de programação e muita música.


Educação

Eduardo Costa Gomes, diretor da Escola Monteiro, marcou presença no Reload, evento do Sistema de Ensino Bernoulli que reuniu especialistas em São Paulo para discutir inteligência artificial, robótica, inovação e os novos caminhos da educação. Entre os destaques da programação, reflexões com Alex Dantas, fundador da Circuit Launch e cofundador da Mechlabs.ai, e Victoria Woo, empreendedora e professora em Stanford.

Festival gastronômico
Guilherme Severo, Luis Fernando, Gugu Barbarioli, Lorena Motta, Isa Varanda e Luan Ramos, parte da equipe do Ilha do Caranguejo
Guilherme Severo, Luis Fernando, os anfitriões Gugu Barbarioli e Lorena Motta, Isa Varanda e Luan Ramos: em noite de apresentação do 7º Festival do Camarão do Ilha do Caranguejo. Adriana Jenner

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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