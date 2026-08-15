Andrea de Pinho e Silvana Araújo recebem para manhã de joias, moda e beleza em Vila Velha

Arte no shopping

Obras do artista Moacyr Travaglia marcam a inauguração do projeto SV Arte com curadoria da galeria Via Thorey, uma iniciativa do Shopping Vitória que abre novos espaços para a arte, o encontro e a contemplação. A estreia será no dia 19 de agosto, às 19h.





Direito da Mulher

Na próxima terça-feira (18), às 09h, a professora de direito criminal, Procuradora de Justiça aposentada do Ministério Público do Espírito Santo, Catarina Cecin Gazele, ministra aula online no 1º Curso de Especialização “Mulheres no Sistema de Justiça: Violências, Direitos e Proteção”, da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.





Parabéns pra você!

Os 45 anos de Tânia Magalhães serão celebrados em grande estilo neste sábado (15), na Casa Rosalina, em Vila Velha. CEO do Frigorífico Frincarnes, a empresária prepara uma festa para 170 convidados, com seis horas de programação e muita música.





Educação

Eduardo Costa Gomes, diretor da Escola Monteiro, marcou presença no Reload, evento do Sistema de Ensino Bernoulli que reuniu especialistas em São Paulo para discutir inteligência artificial, robótica, inovação e os novos caminhos da educação. Entre os destaques da programação, reflexões com Alex Dantas, fundador da Circuit Launch e cofundador da Mechlabs.ai, e Victoria Woo, empreendedora e professora em Stanford.