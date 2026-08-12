Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Renata Rasseli

Iracema Neves celebra 50 anos com festão em Vitória

A aniversariante reuniu a família e amigos no sábado (08), no Clube Ítalo-Brasileiro

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

12 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Iracema e André Serafim com os filhos Lucas, Lorenzo e Luisa
Iracema Neves e André Serafim com os filhos Lucas, Lorenzo e Luisa Camilla Baptistin

Querida de RR, Iracema Neves cinquentou em grande estilo com festa no sábado (08), no Ítalo Mare, espaço de festas do Clube Ítalo-Brasileiro, na Ilha do Boi. Belíssima num look by Quinha Campos, a aniversariante dançou a festa inteira com os convidados, o marido André e os filhos Lucas, Lorenzo e Luisa. A DJ Larissa Tantan abriu a pista, seguida pela banda Ubando e pela cantora Flavinha MendonçaO espaço ganhou decoração de Bruna Medeiros e identidade visual de Taiza Ammar. O catering ficou a cargo do Paulo’s. Veja as fotos de Camilla Baptistin. 

Show
O cantor Belo entre os produtores Marcio Ribeiro, Mateus Carvalho e Toninho Boechat
Pagode, pôr do sol e animação marcaram a estreia  do Vila Sunset, novo projeto da Aquarius Produções, que aconteceu no  Shopping Vila Velha. A festa foi comandada pelo cantor Belo. Na foto: o cantor Belo entre os produtores Marcio Ribeiro, Mateus Carvalho e Toninho Boechat. Levi Mori

Manifesto Musical

Henrique & Juliano vem aí!

Depois de lotar os maiores estádios do país, Henrique & Juliano desembarcam no Espírito Santo com a turnê Manifesto Musical, no dia 5 de setembro, feriado, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A apresentação integra uma série de shows exclusiva de 2026 e não voltará a ser realizada. Vale destacar que o projeto leva o nome do álbum mais ouvido do Spotify Brasil na década, consolidando a dupla como um dos maiores fenômenos da música sertaneja.

Palestra
Livia Giacomin, Thiago Sirtoli e André Pretti, diretores da Mivita, receberam a Monja Coen
Livia Giacomin, Thiago Sirtoli e André Pretti, diretores da Mivita, receberam a Monja Coen nesta segunda-feira (10), no auditório da Casa Cor, no Hotel Canto do Sol. Conectada ao tema da mostra, Mente e Coração, a monja falou sobre a importância do estado de presença e de se colocar inteiro em que tudo o que fazemos.   RC Filmes

Concerto

MTV Acústico In Concert

A Temporada Pop convida o público para uma noite de nostalgia, emoção e muita música brasileira no dia 21 de agosto (sexta-feira), às 19h30, no Teatro SESI, em Vitória. O espetáculo “MTV Acústico In Concert” apresenta releituras de grandes clássicos que marcaram a história do icônico projeto MTV Acústico, com entrada gratuita e regência do maestro Isaac Gonçalves. Em versões intimistas e cuidadosamente elaboradas, o concerto reúne sucessos que atravessaram gerações e permanecem vivos na memória do público. O repertório inclui canções como “Malandragem”, eternizada por Cássia Eller; “Epitáfio”, dos Titãs; “Tempos Modernos”, de Lulu Santos; e “Só os Loucos Sabem”, do Charlie Brown Jr., entre outros grandes hits da música brasileira. A apresentação integra a programação da Temporada Pop, projeto que aproxima diferentes públicos da música por meio de concertos gratuitos, valorizando obras que marcaram a cultura brasileira em novos arranjos e interpretações.

Em Tiradentes (MG)
André Wobeto Spies, gerente de Relacionamento e Negócios da Unimed Vitória; Casemiro Ramos, presidente da Mediatorie; Dejair Xavier Cordeiro, diretor de Mercado da Unimed Vitória; e Raphael Gonçalves
A Mediatorie marcou presença no Simpósio das Unimeds Espírito Santo e Minas Gerais 2026, realizado na última semana, em Tiradentes (MG). A empresa participou como expositora e recebeu em seu estande diversas lideranças das cooperativas dos dois estados. Na foto: André Wobeto Spies, gerente de Relacionamento e Negócios da Unimed Vitória; Casemiro Ramos, presidente da Mediatorie; Dejair Xavier Cordeiro, diretor de Mercado da Unimed Vitória; e Raphael Gonçalves,  diretor comercial da Mediatorie. Divulgação
Painel
Luciana Mattar Vilela Nemer é palestrante confirmada na programação do Sudeste Export 2026 - Fórum Regional de Infraestrutura de Transportes, Energia e Mineração, nesta quinta-feira, dia 13, no Golden Tulip Porto Vitória. A advogada, especialista em Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro, participa do painel “InfraJur – Estabilidade Regulatória e Gestão de Complexos Portuários”. Também prestigiam o evento o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Benjamin Zymler.

Opening
O empresário Marcelo Caprini Zanoteli recebe nomes de peso do circuito capixaba nesta quarta-feira (12), às 19h, para o opening da 1ª Mostra de Móveis da Canto a Canto, em Goiabeiras. 

Encontro de excelência
A arquiteta Priscila Maciel participa, no dia 13 de agosto, do Projeto Conceito Prime, promovido pela Conceito Móveis Vitória. O encontro intimista reunirá arquitetos e designers convidados para uma manhã de boas conversas e troca de experiências.
Mês dos Pais
Ricardo De Martin, Aline e Amanda De Martin.
Neste mês dos pais, a De Martin Construtora celebra 18 anos de atuação no mercado capixaba  da construção civil com  dois marcos importantes: o lançamento do residencial Palazzo, em Linhares, e a entrega de mais uma torre do Villa Verde Condomínio Club, com 100 unidades habitacionais, em Jardim Limoeiro, na Serra. É uma história de projetos e sonhos planejados com amor pelo pai e as filhas, Ricardo De Martin, Aline e Amanda De Martin. Divulgação

Veja Também 

Patrick Ribeiro e a banda Rod Hanna

Rod Hanna apresenta clássicos da disco music em Vitória; veja fotos

Elisa Lucinda, Gabriel Demarchi e o secretário de Cultura da Ufes, Rogério Borges, na estreia da peça O Princípio do Mundo

Elisa Lucinda e Gabriel Demarchi encantam plateia com “O Princípio do Mundo” em Vitória

Heliomar Venâncio, Vivian Coser e Marcio Porto

Veja como foi a convenção nacional de arquitetos no ES

Lara Brotas, Letícia Dalvi e Flávia Dalla

Shopping Vitória reúne convidados para experiência guiada na CASACOR

Paola Borges e Suellen Perdigão

Suellen Perdigão ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Social Coluna Renata Rasseli Festa de Aniversário Casamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Unidade da Farmácia Popular
Farmácia Popular pode oferecer exames e testes rápidos
Sede da Apex Empresarial
Apex troca advogados na ação que tenta blindar patrimônio de empresas do grupo
Imagem de destaque
Em busca do primeiro estágio? Veja as competências mais buscadas pelas empresas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados