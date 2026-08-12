Iracema Neves celebra 50 anos com festão em Vitória

Querida de RR, Iracema Neves cinquentou em grande estilo com festa no sábado (08), no Ítalo Mare, espaço de festas do Clube Ítalo-Brasileiro, na Ilha do Boi. Belíssima num look by Quinha Campos, a aniversariante dançou a festa inteira com os convidados, o marido André e os filhos Lucas, Lorenzo e Luisa. A DJ Larissa Tantan abriu a pista, seguida pela banda Ubando e pela cantora Flavinha Mendonça. O espaço ganhou decoração de Bruna Medeiros e identidade visual de Taiza Ammar. O catering ficou a cargo do Paulo’s. Veja as fotos de Camilla Baptistin.
Manifesto Musical
Henrique & Juliano vem aí!
Depois de lotar os maiores estádios do país, Henrique & Juliano desembarcam no Espírito Santo com a turnê Manifesto Musical, no dia 5 de setembro, feriado, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A apresentação integra uma série de shows exclusiva de 2026 e não voltará a ser realizada. Vale destacar que o projeto leva o nome do álbum mais ouvido do Spotify Brasil na década, consolidando a dupla como um dos maiores fenômenos da música sertaneja.
Concerto
MTV Acústico In Concert
A Temporada Pop convida o público para uma noite de nostalgia, emoção e muita música brasileira no dia 21 de agosto (sexta-feira), às 19h30, no Teatro SESI, em Vitória. O espetáculo “MTV Acústico In Concert” apresenta releituras de grandes clássicos que marcaram a história do icônico projeto MTV Acústico, com entrada gratuita e regência do maestro Isaac Gonçalves. Em versões intimistas e cuidadosamente elaboradas, o concerto reúne sucessos que atravessaram gerações e permanecem vivos na memória do público. O repertório inclui canções como “Malandragem”, eternizada por Cássia Eller; “Epitáfio”, dos Titãs; “Tempos Modernos”, de Lulu Santos; e “Só os Loucos Sabem”, do Charlie Brown Jr., entre outros grandes hits da música brasileira. A apresentação integra a programação da Temporada Pop, projeto que aproxima diferentes públicos da música por meio de concertos gratuitos, valorizando obras que marcaram a cultura brasileira em novos arranjos e interpretações.
Opening
O empresário Marcelo Caprini Zanoteli recebe nomes de peso do circuito capixaba nesta quarta-feira (12), às 19h, para o opening da 1ª Mostra de Móveis da Canto a Canto, em Goiabeiras.
A arquiteta Priscila Maciel participa, no dia 13 de agosto, do Projeto Conceito Prime, promovido pela Conceito Móveis Vitória. O encontro intimista reunirá arquitetos e designers convidados para uma manhã de boas conversas e troca de experiências.
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