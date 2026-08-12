Iracema Neves celebra 50 anos com festão em Vitória

Painel

Luciana Mattar Vilela Nemer é palestrante confirmada na programação do Sudeste Export 2026 - Fórum Regional de Infraestrutura de Transportes, Energia e Mineração, nesta quinta-feira, dia 13, no Golden Tulip Porto Vitória. A advogada, especialista em Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro, participa do painel “InfraJur – Estabilidade Regulatória e Gestão de Complexos Portuários”. Também prestigiam o evento o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Benjamin Zymler.



Opening

O empresário Marcelo Caprini Zanoteli recebe nomes de peso do circuito capixaba nesta quarta-feira (12), às 19h, para o opening da 1ª Mostra de Móveis da Canto a Canto, em Goiabeiras.



