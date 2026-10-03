Renove as energias da casa: 4 defumações para fazer em outubro

A chegada de um novo mês pode ser um bom momento para renovar não apenas os planos, mas também a atmosfera da casa. Na espiritualidade popular, a defumação é utilizada como uma forma simbólica de limpeza, proteção e renovação energética. O ritual pode ser feito de maneira simples, com ervas e ingredientes encontrados com facilidade, sempre respeitando os cuidados necessários com a fumaça e o fogo.