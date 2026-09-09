Crise aprofundada no STF ameaça repetir 'estrago' da Lava Jato nas instituições e na campanha eleitoral, diz professora da FGV

É por isso que a decisão de Mendonça nesta terça me parece tão fora do tom, porque ela rejeita isso. Ela tenta direcionar esse debate para um outro lugar. Por isso que me parece cada vez mais distante essa possibilidade de uma resposta institucional, Fachin tem que se apressar nessa resolução, conversar com seus colegas e chegar a um termo em que isso pode ser feito.