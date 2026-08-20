Moto Morini abre pré-venda da Allthrike e anuncia chegada da 3 ½ Sport

Durante o Festival Interlagos Motos, a Moto Morini confirmou a chegada da 3 ½ Sport ao mercado brasileiro e abriu a pré-venda da Allthrike, que acontece pela plataforma Mercado Livre. A montadora italiana chegou ao Brasil em 2025 e, atualmente, conta com oito lojas no país, uma delas em Vitória.





A Allthrike é uma big trail de 450 cc que conta com um motor bicilíndrico com resfriamento líquido, de 44,8 cv de potência e 4,3 kgfm de torque. Ela oferece ainda freios de 320 mm na dianteira e 255 mm na traseira, com ABS traseiro desligável, suspensão dianteira invertida e traseira monochoque. Os pneus são de uso misto e tem medidas 90/90 R21 na frente e 150/70 R18 na traseira.





As medidas da moto são de 2.200 mm de comprimento, 845 mm de largura, 1.355 mm de altura e 1.511 mm de entre-eixos, com distância do solo de 220 mm e altura do assento de 850 mm. O peso seco é de 193,4 kg e a capacidade do tanque é de 18,7 litros.





A Allthrike chega por R$ 35.990 nas cores Jungle Green e Night Black e R$ 37.190 na cor Dolomite White. Para fazer a reserva, é necessário fazer um pagamento de R$ 1.937. O estoque disponível é constituído por 924 unidades da AlltrHike 450, divididas em 3 lotes.