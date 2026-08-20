AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Motor
  • Moto Morini abre pré-venda da Allthrike e anuncia chegada da 3 ½ Sport
Festival Interlagos Motos

Moto Morini abre pré-venda da Allthrike e anuncia chegada da 3 ½ Sport

Reservas da Allthrike já podem ser feitas pelo Mercado Livre, mediante pagamento de R$ 1.937, enquanto a 3 ½ Sport chega no primeiro semestre de 2027

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 15:32

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

20 ago 2026 às 15:32
Moto Morini Festival Interlagos
A Moto Morini aproveitou a participação no Festival Interlagos para fazer os dois lançamentos. Gabriel Mazim

Durante o Festival Interlagos Motos, a Moto Morini confirmou a chegada da 3 ½ Sport ao mercado brasileiro e abriu a pré-venda da Allthrike, que acontece pela plataforma Mercado Livre. A montadora italiana chegou ao Brasil em 2025 e, atualmente, conta com oito lojas no país, uma delas em Vitória.


A Allthrike é uma big trail de 450 cc que conta com um motor bicilíndrico com resfriamento líquido, de 44,8 cv de potência e 4,3 kgfm de torque. Ela oferece ainda freios de 320 mm na dianteira e 255 mm na traseira, com ABS traseiro desligável, suspensão dianteira invertida e traseira monochoque. Os pneus são de uso misto e tem medidas 90/90 R21 na frente e 150/70 R18 na traseira.


As medidas da moto são de 2.200 mm de comprimento, 845 mm de largura, 1.355 mm de altura e 1.511 mm de entre-eixos, com distância do solo de 220 mm e altura do assento de 850 mm. O peso seco é de 193,4 kg e a capacidade do tanque é de 18,7 litros.


A Allthrike chega por R$ 35.990 nas cores Jungle Green e Night Black e R$ 37.190 na cor Dolomite White. Para fazer a reserva, é necessário fazer um pagamento de R$ 1.937. O estoque disponível é constituído por 924 unidades da AlltrHike 450, divididas em 3 lotes.

Allthrike 450
A Allthrike 450 é uma big trail de 450 cc que conta com um motor bicilíndrico de 44,8 cv e 4,3 kgfm. Moto Morini/Divulgação

Já a naked urbana 3 ½ Sport conta com um motor bicilíndrico de 350 cc com refrigeração líquida, que entrega 32 cv e 3 kgfm. Ela vem equipada com freios a disco com ABS, de 300 mm na dianteira e 255 mm na traseira, suspensão dianteira invertida e pneus 110/70 R17 na frente e 150/60 R17 atrás.


As medidas são de 2.090 mm de comprimento, 800 mm de largura, 1.224 mm de altura e 1.420 de entre-eixos, com distância do solo de 155 mm e altura do assento de 795 mm. O peso seco é de 154 kg e o tanque tem capacidade para 15,5 litros. 


A montadora confirmou que o modelo chega no primeiro semestre de 2027, mas ainda não divulgou o preço, nem as versões e cores que estarão disponíveis.

3 ½ Sport
A 3 ½ Sport um motor bicilíndrico de 350 cc com refrigeração líquida, que entrega 32 cv e 3 kgfm. Moto Morini/Divulgação

Veja Também 

Bajaj Dominar 250

Bajaj lança nova Dominar 250 com mais tecnologia por R$ 23.800

Goan Classic 350

Royal Enfield lança Goan Classic 350, Guerrilla 450 Apex e Himalayan 450 Mana Black

Yamaha Tracer 7

Yamaha Tracer 7 e R7 chegam ainda em 2026 com motor de 690 cilindradas

CB1000 Hornet 2027

Honda lança as CBs 1000 Hornet e 300F Twister 2027 além da versão limitada Biz 125 EX Kuromi

A Honda CG 160

Vendas de motocicletas têm o melhor desempenho de janeiro a julho

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Moto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Faixa delimitada por cones na Terceira Ponte é ampliada no sentido Vitória
Imagem de destaque
Vitória anuncia mais três obras para revitalizar o Centro; veja quais
Imagem de destaque
O vendedor de carros da Bélgica que se tornou príncipe após ter parentesco com a família real confirmado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados