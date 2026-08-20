Faixa delimitada por cones na Terceira Ponte é ampliada no sentido Vitória

A faixa delimitada por cones na Terceira Ponte foi ampliada em 100 metros para melhorar o fluxo de veículos que chegam pela Avenida Carioca e pela Rua Ceará, na Praia da Costa, em Vila Velha, e facilitar o acesso à ponte sem interferir na circulação pela Linha Verde.





Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), a mudança começou a valer na semana passada e ocorre apenas no sentido Vitória, durante o horário de pico da manhã.





A companhia explicou ainda que, ao fim do trecho delimitado pelos cones, os veículos que não têm autorização para circular pela Linha Verde devem deixar a faixa. A partir desse ponto, o espaço é destinado exclusivamente a motocicletas, ônibus, táxis, caminhões pequenos e veículos de emergência.