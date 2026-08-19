Acidente entre caminhão e caminhonete deixa um morto em Itapemirim

Um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão deixou uma pessoa morta e outra ferida na tarde desta quarta-feira (19), na região de Safra, na localidade de Córrego do Ouro, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações apuradas pelo repórter Mateus Passos, da TV Gazeta Sul, o motorista da caminhonete, uma Toyota Hilux, de 78 anos, ficou preso às ferragens e morreu no local.





De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, a caminhonete saiu de uma estrada de terra, onde o acesso é feito pelo acostamento e acabou sendo atingida pelo caminhão, que seguia no sentido Marataízes, na ES 490. Após a colisão, o caminhão saiu da pista e caiu numa pequena ribanceira.





Uma mulher que estava como passageira da caminhonete ficou ferida e foi socorrida para o hospital. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência.





O motorista do caminhão conseguiu sair do veículo sozinho. A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e que o corpo da vítima será encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.