Bajaj lança nova Dominar 250 com mais tecnologia por R$ 23.800

A Bajaj apresentou a nova Dominar 250 durante o Festival Interlagos Motos 2026, com novos itens de série e R$ 800 mais cara, agora partindo de R$ 23.800. O modelo será fabricado na unidade da marca em Manaus (AM) e estará disponível nas concessionárias no início de setembro. Também foram apresentadas duas novas motos da família 390 Adventure da austríaca KTM, uma das maiores fabricante de motocicletas esportivas da Europa, que atualmente é controlada pela Bajaj no Brasil.
Entre as novidades da Dominar 250, estão o painel digital colorido, três modos de pilotagem (Road, Rain e Off-Road), controle de tração, entrada USB e conectividade Bluetooth. Ela também pode ser conectada ao aplicativo Bajaj Ride Connect, que permite parear o smartphone ao painel via Bluetooth e ter acesso a navegação com instruções curva a curva (turn-by-turn), notificações de chamadas e mensagens, além de informações como o status da bateria e do sinal de rede, exibidas diretamente na tela da motocicleta.
O motor da Dominar 250 é monocilíndrico de 248,77 cm³, com duplo comando de válvulas (DOHC), refrigeração líquida e injeção eletrônica, acoplado ao câmbio de seis velocidades com embreagem assistida e deslizante. Este conjunto entrega 27 cv a 8.500 rpm e 2,39 kgfm a 6.500 rpm.
O conjunto ciclístico inclui suspensão dianteira invertida e traseira monochoque com Nitrox, ambas ajustáveis. As duas rodas, de 17” e liga leve, contam com freios a disco e ABS de dois canais (300 mm na dianteira e 230 mm na traseira). O conjunto de equipamentos inclui ainda iluminação full LED.
Em dimensões, a moto tem 2.156 mm de comprimento, 836 mm de largura, 1.112 mm de altura e 1.453 mm de entre-eixos, além de altura do assento de 800 mm e distância mínima do solo de 157 mm. O modelo pesa 180 kg e tem tanque de 13 litros.
A montadora austríaca KTM, que em 2026 passou a ser controlada pela Bajaj no Brasil, levou para Interlagos dois lançamentos para marcar a nova fase da marca no país. As novidades são a KTM 390 Adventure R e a KTM 390 Adventure X, ambas trails de média cilindrada que serão montadas na fábrica da empresa em Manaus.
Os dois modelos utilizam a mesma base mecânica: um motor monocilíndrico de 399 cc, arrefecido a líquido, com 45 cv de potência e 3,97 kgfm de torque, acoplado a um câmbio de seis marchas com embreagem assistida e deslizante e quickshifter bidirecional de série. O tanque de 14 litros tem desenho ergonômico que favorece a pilotagem em pé, enquanto o sistema de escape em aço inoxidável, inspirado no da 390 Enduro R, dispensa o silenciador traseiro convencional.
A 390 Adventure X atua como porta de entrada da linha, pensada para o uso urbano e viagens no asfalto, com rodas de liga leve de 19” na dianteira e 17” na traseira com pneus de uso misto e suspensões WP APEX de curso mais contido. Ela traz, ainda, assento com 825 mm de altura, eletrônica com dois modos de pilotagem (Street e Off-Road), painel LCD de 5” e ABS com modo off-road.
Já a 390 Adventure R é uma configuração mais aventureira, com rodas raiadas de 21” na dianteira e 18”, suspensão WP APEX na dianteira com compressão e retorno ajustáveis e traseira com retorno e pré-carga ajustáveis. Ela também possui um vão livre do solo maior, de 272 mm, painel TFT colorido de 5” e ABS com calibração específica para o fora de estrada, além dos modos de pilotagem Street, Off-road e Rain.
As duas versões contam com Cornering ABS, Cornering Traction Control e acelerador eletrônico ride-by-Wire, tecnologias que, segundo a marca, contribuem para uma pilotagem mais segura, precisa e controlada em diferentes condições. Os modelos também são compatíveis com top case e malas laterais. Cruise control e manoplas aquecidas estão disponíveis como acessórios opcionais, que podem ser adquiridos separadamente.
As novas KTM 390 Adventure X e 390 Adventure R chegam às concessionárias KTM de todo o Brasil a partir de outubro, com preço público sugerido de R$ 33.990 na versão X e R$ 37.990 na versão R.
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