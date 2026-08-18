Bajaj lança nova Dominar 250 com mais tecnologia por R$ 23.800

A Bajaj apresentou a nova Dominar 250 durante o Festival Interlagos Motos 2026, com novos itens de série e R$ 800 mais cara, agora partindo de R$ 23.800. O modelo será fabricado na unidade da marca em Manaus (AM) e estará disponível nas concessionárias no início de setembro. Também foram apresentadas duas novas motos da família 390 Adventure da austríaca KTM, uma das maiores fabricante de motocicletas esportivas da Europa, que atualmente é controlada pela Bajaj no Brasil.





Entre as novidades da Dominar 250, estão o painel digital colorido, três modos de pilotagem (Road, Rain e Off-Road), controle de tração, entrada USB e conectividade Bluetooth. Ela também pode ser conectada ao aplicativo Bajaj Ride Connect, que permite parear o smartphone ao painel via Bluetooth e ter acesso a navegação com instruções curva a curva (turn-by-turn), notificações de chamadas e mensagens, além de informações como o status da bateria e do sinal de rede, exibidas diretamente na tela da motocicleta.





O motor da Dominar 250 é monocilíndrico de 248,77 cm³, com duplo comando de válvulas (DOHC), refrigeração líquida e injeção eletrônica, acoplado ao câmbio de seis velocidades com embreagem assistida e deslizante. Este conjunto entrega 27 cv a 8.500 rpm e 2,39 kgfm a 6.500 rpm.





O conjunto ciclístico inclui suspensão dianteira invertida e traseira monochoque com Nitrox, ambas ajustáveis. As duas rodas, de 17” e liga leve, contam com freios a disco e ABS de dois canais (300 mm na dianteira e 230 mm na traseira). O conjunto de equipamentos inclui ainda iluminação full LED.





Em dimensões, a moto tem 2.156 mm de comprimento, 836 mm de largura, 1.112 mm de altura e 1.453 mm de entre-eixos, além de altura do assento de 800 mm e distância mínima do solo de 157 mm. O modelo pesa 180 kg e tem tanque de 13 litros.