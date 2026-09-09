Justiça nega pedido de Marcos Mion para tirar vídeos de Bento Ribeiro do ar

A Justiça negou um pedido do apresentador Marcos Mion, da Globo, para tirar do ar uma série de vídeos em que é supostamente ofendido pelo humorista Bento Ribeiro. A decisão foi tomada pela 1ª Vara Criminal do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).





De acordo com documentos obtidos pela coluna, o pedido foi reforçado em uma audiência de tentativa de conciliação entre as partes, realizada em 17 de agosto. No último dia 31, o despacho foi assinado pelo juiz que cuida do caso.





O pedido de Mion dizia que, caso os vídeos não sejam retirados do ar, eles deveriam ao menos ser desmonetizados. Segundo o apresentador do Caldeirão com Mion (Globo), o ex-colega seguiria ganhando dinheiro ao contar mentiras a seu respeito.





A Justiça concordou com a gravidade das falas de Bento, mas salientou que a retirada dos vídeos seria uma atitude grave para uma ação judicial que apenas começou e que o humorista ainda não foi ouvido para dar sua versão dos fatos.





"O eventual abuso do direito de se expressar permite a apuração da responsabilidade, a posteriori, situação diversa de censura prévia", diz o texto da decisão. "A negativa da retirada da mídia, pelos bem expostos motivos, não significa liberdade para propagação de ofensas, antigas ou futuras; cada novo fato pode configurar uma nova infração penal."