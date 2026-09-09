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Justiça

Justiça nega pedido de Marcos Mion para tirar vídeos de Bento Ribeiro do ar

Tentativa de conciliação entre as partes foi realizada em 17 de agosto. Apresentador da Globo quer que conteúdo seja ao menos ser desmonetizado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 10:24

Marcos Mion e Bento Ribeiro, que vivem uma briga judicial
Marcos Mion e Bento Ribeiro, que vivem uma briga judicial Divulgação / FolhaPress ; Facebook

A Justiça negou um pedido do apresentador Marcos Mion, da Globo, para tirar do ar uma série de vídeos em que é supostamente ofendido pelo humorista Bento Ribeiro. A decisão foi tomada pela 1ª Vara Criminal do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).


De acordo com documentos obtidos pela coluna, o pedido foi reforçado em uma audiência de tentativa de conciliação entre as partes, realizada em 17 de agosto. No último dia 31, o despacho foi assinado pelo juiz que cuida do caso.


O pedido de Mion dizia que, caso os vídeos não sejam retirados do ar, eles deveriam ao menos ser desmonetizados. Segundo o apresentador do Caldeirão com Mion (Globo), o ex-colega seguiria ganhando dinheiro ao contar mentiras a seu respeito.


A Justiça concordou com a gravidade das falas de Bento, mas salientou que a retirada dos vídeos seria uma atitude grave para uma ação judicial que apenas começou e que o humorista ainda não foi ouvido para dar sua versão dos fatos.


"O eventual abuso do direito de se expressar permite a apuração da responsabilidade, a posteriori, situação diversa de censura prévia", diz o texto da decisão. "A negativa da retirada da mídia, pelos bem expostos motivos, não significa liberdade para propagação de ofensas, antigas ou futuras; cada novo fato pode configurar uma nova infração penal."

Relembre a briga

Mion acusa Bento Ribeiro de perseguição e de contar mentiras sobre o período em que os dois trabalharam juntos. À coluna, em agosto, o apresentador da Globo declarou: "O tema será cuidado no âmbito adequado, que é o judicial".


Os problemas teriam começado em maio de 2025, segundo Mion. Bento passou a dizer em seu canal no YouTube, o Chapado Crítico, que teve problemas com o apresentador. O tema passou a ser citado com frequência, quase como uma piada recorrente.


As acusações, segundo a queixa-crime de Mion, se agravaram nos últimos meses. Em entrevista a podcasts e ao programa Pânico, da Jovem Pan, Bento afirmou ter sido vítima de perseguição por não "puxar seu saco" ou reverenciá-lo enquanto eles eram colegas na extinta MTV Brasil.

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