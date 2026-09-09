Jimmy Kimmel pode deixar TV após 24 anos no comando de talk show, diz site

O apresentador americano Jimmy Kimmel pode deixar o comando do "Jimmy Kimmel Live!" após 24 anos no ar. Segundo o portal Page Six, a próxima temporada do talk show da ABC será a última e o programa deve chegar ao fim em maio de 2027.





Uma fonte ouvida pelo site afirmou que o contrato anual do apresentador não será renovado. A emissora, no entanto, negou que a decisão esteja tomada. "A informação é imprecisa — qualquer notícia sobre o futuro do programa neste momento é puramente especulativa", disse um porta-voz da ABC.





Kimmel apresenta o programa desde 2003 e se tornou um dos apresentadores de talk shows noturnos há mais tempo em atividade na TV americana. A possível saída acontece em meio a mudanças no segmento de programas noturnos dos Estados Unidos. Em maio, a CBS encerrou o "The Late Show with Stephen Colbert", apresentado por Stephen Colbert.





O futuro do "Jimmy Kimmel Live!" também é discutido em um momento de reestruturação da Disney, controladora da ABC. Segundo fontes do Page Six, o novo comando da empresa vem promovendo medidas de redução de custos, incluindo pacotes de aposentadoria antecipada para executivos veteranos.





A relação de Kimmel com o governo de Donald Trump também já provocou conflitos. O apresentador foi alvo de críticas do presidente americano por comentários sobre ele e a primeira-dama Melania Trump. Em 2025, Kimmel chegou a ficar temporariamente fora do ar após declarações sobre o assassinato de Charlie Kirk.





Segundo fontes ouvidas pelo site, porém, a possível decisão de encerrar o programa não estaria relacionada à postura política do apresentador.