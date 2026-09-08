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Trecho da BR 101 será interditado para desmonte de rochas em Rio Novo do Sul

Trabalho ocorrerá na tarde desta quinta-feira (10) e faz parte das obras de duplicação da rodovia

Publicado em 08 de Setembro de 2026 às 17:36

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

08 set 2026 às 17:36
Trecho da BR 101 em Rio Novo do Sul onde desmonte de rochas será feito nesta quinta (6)
Duplicação da BR 101 em trecho que passa por Rio Novo do Sul tem previsão de conclusão para agosto de 2028. Divulgação/Ecovias Capixaba

O km 386 da BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, será interditado nesta quinta-feira (10)  para a realização de um desmonte de rochas. O serviço ocorrerá das 14h às 15h e, durante o período, o acesso de veículos e pedestres será bloqueado no local.


Segundo a Ecovias Capixaba, após a conclusão do serviço e a verificação das condições da pista, o sistema "pare e siga" pode ser implantado para a limpeza. A operação também poderá ser cancelada e reprogramada em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas.


A Ecovias orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região e a respeitarem a sinalização. Segundo a concessionária, o desmonte de rochas é uma das etapas das obras de duplicação da BR 101 Sul entre Iconha e Rio Novo do Sul, no trecho que vai do km 379,8 ao km 398,9.

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Acidente entre um Corsa e uma Saveiro aconteceu no km 78 da rodovia; outras três pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital.

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