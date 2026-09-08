Trecho da BR 101 será interditado para desmonte de rochas em Rio Novo do Sul

O km 386 da BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, será interditado nesta quinta-feira (10) para a realização de um desmonte de rochas. O serviço ocorrerá das 14h às 15h e, durante o período, o acesso de veículos e pedestres será bloqueado no local.





Segundo a Ecovias Capixaba, após a conclusão do serviço e a verificação das condições da pista, o sistema "pare e siga" pode ser implantado para a limpeza. A operação também poderá ser cancelada e reprogramada em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas.





A Ecovias orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região e a respeitarem a sinalização. Segundo a concessionária, o desmonte de rochas é uma das etapas das obras de duplicação da BR 101 Sul entre Iconha e Rio Novo do Sul, no trecho que vai do km 379,8 ao km 398,9.