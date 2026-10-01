Fisioterapeuta morre após acidente entre carro e caminhão em Nova Venécia

Um fisioterapeuta de 33 anos morreu após um acidente envolvendo um carro e um caminhão em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quinta-feira (1º). A colisão ocorreu na ES 220, no acesso para Vila Pavão.





A vítima, identificada como Paulo Henrique Pereira, chegou a ser socorrida e levada a um hospital no bairro Beira Rio. A Polícia Científica foi acionada às 15h10 para recolher o corpo.





A reportagem procurou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que confirmaram atendimento à ocorrência. Até o momento, porém não foram divulgados dealhes sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado de saúde de outras pessoas envolvidas.





A Polícia Civil informou que as circunstâncias do caso serão apuradas. O corpo de Paulo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.