Fisioterapeuta morre após acidente entre carro e caminhão em Nova Venécia

Um fisioterapeuta de 33 anos morreu após um acidente envolvendo um carro e um caminhão em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quinta-feira (1º). A colisão ocorreu na ES 220, no acesso para Vila Pavão.
A vítima, identificada como Paulo Henrique Pereira, chegou a ser socorrida e levada a um hospital no bairro Beira Rio. A Polícia Científica foi acionada às 15h10 para recolher o corpo.
A reportagem procurou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que confirmaram atendimento à ocorrência. Até o momento, porém não foram divulgados dealhes sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado de saúde de outras pessoas envolvidas.
A Polícia Civil informou que as circunstâncias do caso serão apuradas. O corpo de Paulo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.
Paulo fazia parte do Gruppo Di Ballo Bambini di Tutti I Colori, tradicional grupo de dança italiana de Nova Venécia. Em suas redes, o grupo fez uma post em homenagem ao fisioterapeuta.
"Paulo foi muito mais do que um amigo e dançarino. Foi alguém que viveu e transmitiu a cultura, a arte e a dança com amor e dedicação. Sua alegria, espontaneidade e jeito extrovertido de ser faziam com que sua presença nunca passasse despercebida", diz trecho da postagem.
Também nas redes sociais, a Associação Festa da Cappitella (AFECAPI) lamentou a morte do dançarino. "Neste momento de dor, nos unimos aos familiares, amigos, companheiros de grupo e a toda a comunidade, desejando força e conforto para enfrentar esta difícil despedida", publicou a associação.