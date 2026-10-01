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Fisioterapeuta morre após acidente entre carro e caminhão em Nova Venécia

Paulo Henrique Pereira, de 33 anos, também integrava tradicional grupo de dança italiana e recebeu homenagens nas redes sociais

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 18:24

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

01 out 2026 às 18:24
Fisioterapeuta não resistiu aos ferimentos da colisão na ES 220.
Fisioterapeuta não resistiu aos ferimentos da colisão na ES 220. Leitor A Gazeta | Acervo pessoal

Um fisioterapeuta de 33 anos morreu após um acidente envolvendo um carro e um caminhão em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quinta-feira (1º). A colisão ocorreu na ES 220, no acesso para Vila Pavão. 


A vítima, identificada como Paulo Henrique Pereira, chegou a ser socorrida e levada a um hospital no bairro Beira Rio. A Polícia Científica foi acionada às 15h10 para recolher o corpo.


A reportagem procurou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que confirmaram atendimento à ocorrência. Até o momento, porém não foram divulgados dealhes sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado de saúde de outras pessoas envolvidas.


A Polícia Civil informou que as circunstâncias do caso serão apuradas. O corpo de Paulo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.

Paulo Henrique Pereira morreu após sofrer acidente na ES 220.
Paulo Henrique Pereira morreu após sofrer acidente na ES 220. Acervo pessoal
Homenagens

Paulo fazia parte do Gruppo Di Ballo Bambini di Tutti I Colori, tradicional grupo de dança italiana de Nova Venécia. Em suas redes, o grupo fez uma post em homenagem ao fisioterapeuta. 


"Paulo foi muito mais do que um amigo e dançarino. Foi alguém que viveu e transmitiu a cultura, a arte e a dança com amor e dedicação. Sua alegria, espontaneidade e jeito extrovertido de ser faziam com que sua presença nunca passasse despercebida", diz trecho da postagem.

Também nas redes sociais, a Associação Festa da Cappitella (AFECAPI) lamentou a morte do dançarino. "Neste momento de dor, nos unimos aos familiares, amigos, companheiros de grupo e a toda a comunidade, desejando força e conforto para enfrentar esta difícil despedida", publicou a associação.

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