Fugitivo condenado por homicídio é preso em apartamento de luxo na Praia da Costa

Um homem condenado pela Justiça por homicídio e que estava foragido do sistema prisional foi preso no início da manhã desta quarta-feira (2) em um apartamento de alto padrão na Praia da Costa, em Vila Velha. Antônio Eduardo Almeida Lube foi localizado durante a Operação Maré Baixa, realizada pela Polícia Penal, em conjunto com a Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), e a Guarda Municipal de Viana.





Ao todo, foram cumpridos um mandado de prisão e dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça. As ordens judiciais foram cumpridas em endereços em Vila Velha e Viana.