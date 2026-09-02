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Operação Maré Baixa

Fugitivo condenado por homicídio é preso em apartamento de luxo na Praia da Costa

Antônio Eduardo Almeida Lube foi localizado durante a Operação Maré Baixa, realizada em uma ação integrada entre Polícia Penal, Polícia Civil e Guarda Municipal de Viana

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 06:46

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

02 set 2026 às 06:46

Um homem condenado pela Justiça por homicídio e que estava foragido do sistema prisional foi preso no início da manhã desta quarta-feira (2) em um apartamento de alto padrão na Praia da Costa, em Vila Velha. Antônio Eduardo Almeida Lube foi localizado durante a Operação Maré Baixa, realizada pela Polícia Penal, em conjunto com a Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), e a Guarda Municipal de Viana.


Ao todo, foram cumpridos um mandado de prisão e dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça. As ordens judiciais foram cumpridas em endereços em Vila Velha e Viana.

Antônio Eduardo Almeida Lube
Antônio Eduardo Almeida Lube Reprodução

O alvo principal foi encontrado no apartamento localizado na Praia da Costa. Segundo a Polícia Penal, a localização foi possível a partir de um trabalho integrado de inteligência, levantamento de informações e atuação operacional das equipes.


Após a prisão, o homem foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.


Segundo a Polícia Penal, a Operação Maré Baixa reforça o trabalho de recaptura de foragidos e a atuação integrada entre as forças de segurança para o cumprimento de determinações judiciais.

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