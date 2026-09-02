Feira gastronômica celebra a cultura italiana nas montanhas do ES

A cultura italiana será tema de uma feira gastronômica na Vila de Araguaya, em Marechal Floriano, no fim de semana que antecece o feriado da Independência. De 4 a 7 de setembro, a 4ª Feira Gastronômica de Araguaya vai receber pela primeira vez uma edição do Raduno Nazionale della Folk Serenissima.
O encontro, inédito na região, vai reunir manifestações culturais como danças, trajes típicos, música e costumes transmitidos entre gerações, com o objetivo de preservar as tradições italianas e ítalo-brasileiras. Realizado de forma itinerante, o Raduno já foi realizado em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e em 2026, fará sua estreia no Espírito Santo.
A feira gastronômica busca fortalecer os micro e pequenos empreendedores locais, oferecendo diversos produtos típicos da região. Entre os expositores, o público encontrará opções como vinhos, cachaças, doces, massas artesanais, cafés especiais, queijos premiados, geleias, biscoitos, pães e polenta, entre outras delícias.
Além dos quitutes para degustação e venda, os visitantes poderão experimentar pratos preparados durante o evento, valorizando receitas e ingredientes que fazem parte da cultura regional.
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Sexta - feira (04/09)
17h30 - Abertura do evento
18h - Apresentação musical com BJota Duo
20h - Apresentação musical com Tiago & Rodolfo
Sábado (05/09)
14h - Torneio de cinquilho
16h30 - Abertura da praça de alimentação
17h - Apresentação musical: Amigos da Concertina
18h30 - Apresentação cultural com grupos visitantes do Sul
19h - Apresentação musical: Toni Boni
21h - Apresentação musical: Jardel & Jeferson
Domingo (06/09)
8h - Santa Missa e confraternização com delegações do Sul
10h às 12h - Atividades culturais entre os grupo participantes: oficinas de vivências e danças de integração
12h às 14h - Almoço
14h às 16h - Encontro das culturas: oficinas e vivências culturais, apresentações individuais dos grupos folclóricos e culturais
16h - Apresentação musical: Raízes da Terra
17h - Apresentação musical: Edén Show
18h30 - Cantarola Italiana
19h - Apresentação musical: Gioco di Mora
21h - Apresentação musical: The Old Brothers
Segunda-feira (07/09)
12h - Abertura da praça de alimentação
14h - Apresentação musical: Doom
16h - Apresentação musical: Emerson Tesch
18h - Encerramento.
4ª FEIRA GASTRONÔMICA DE ARAGUAYA
Quando: de 4 a 7 de setembro de 2026
Horários: sexta, das 17h30 às 22h; sábado, das 14h às 22h; domingo, das 8h às 23h; segunda, das 12h às 18h
Onde: Centro de Eventos de Araguaya. Rua dos Imigrantes, em frente ao posto de saúde, Vila de Araguaya, Marechal Floriano
Entrada gratuita
Mais informações: @vila_araguaya.