Feira gastronômica celebra a cultura italiana nas montanhas do ES

A cultura italiana será tema de uma feira gastronômica na Vila de Araguaya, em Marechal Floriano, no fim de semana que antecece o feriado da Independência. De 4 a 7 de setembro, a 4ª Feira Gastronômica de Araguaya vai receber pela primeira vez uma edição do Raduno Nazionale della Folk Serenissima.





O encontro, inédito na região, vai reunir manifestações culturais como danças, trajes típicos, música e costumes transmitidos entre gerações, com o objetivo de preservar as tradições italianas e ítalo-brasileiras. Realizado de forma itinerante, o Raduno já foi realizado em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e em 2026, fará sua estreia no Espírito Santo.