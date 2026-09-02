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Entrada gratuita

Feira gastronômica celebra a cultura italiana nas montanhas do ES

De 4 a 7 de setembro, Marechal Floriano será palco da 4ª Feira Gastronômica de Araguaya
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 08:00

4ª Feira Gastronômica de Araguaya, realizada em setembro de 2026
Doces, massas e pizzas estão entre as opções da feira em Araguaya. Foto: Acervo/Feira Gastronômica de Araguaya

A cultura italiana será tema de uma feira gastronômica na Vila de Araguaya, em Marechal Floriano, no fim de semana que antecece o feriado da Independência. De 4 a 7 de setembro, a 4ª Feira Gastronômica de Araguaya vai receber pela primeira vez uma edição do Raduno Nazionale della Folk Serenissima. 


O encontro, inédito na região, vai reunir manifestações culturais como danças, trajes típicos, música e costumes transmitidos entre gerações, com o objetivo de preservar as tradições italianas e ítalo-brasileiras. Realizado de forma itinerante, o Raduno já foi realizado em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e em 2026, fará sua estreia no Espírito Santo.

Dança folclórica italiana apresentada no Raduno Nazionale della Folk Serenissima
O evento vai celebrar a Itália com diversas manifestações culturais. Foto:   Acervo/Raduno Nazionale della Folk Serenissima

A feira gastronômica busca fortalecer os micro e pequenos empreendedores locais, oferecendo diversos produtos típicos da região. Entre os expositores, o público encontrará opções como vinhos, cachaças, doces, massas artesanais, cafés especiais, queijos premiados, geleias, biscoitos, pães e polenta, entre outras delícias.


Além dos quitutes para degustação e venda, os visitantes poderão experimentar pratos preparados durante o evento, valorizando receitas e ingredientes que fazem parte da cultura regional.

Programação: 

Sexta - feira (04/09)


17h30 - Abertura do evento

18h - Apresentação musical com BJota Duo

20h - Apresentação musical com Tiago & Rodolfo 


Sábado (05/09)


14h - Torneio de cinquilho

16h30 - Abertura da praça de alimentação

17h - Apresentação musical: Amigos da Concertina

18h30 - Apresentação cultural com grupos visitantes do Sul

19h - Apresentação musical: Toni Boni

21h - Apresentação musical: Jardel & Jeferson 


Domingo (06/09)


8h - Santa Missa e confraternização com delegações do Sul 

10h às 12h - Atividades culturais entre os grupo participantes: oficinas de vivências e danças de integração

12h às 14h - Almoço

14h às 16h - Encontro das culturas: oficinas e vivências culturais, apresentações individuais dos grupos folclóricos e culturais

16h - Apresentação musical: Raízes da Terra

17h - Apresentação musical: Edén Show

18h30 - Cantarola Italiana

19h - Apresentação musical: Gioco di Mora

21h - Apresentação musical: The Old Brothers 


Segunda-feira (07/09)


12h - Abertura da praça de alimentação

14h - Apresentação musical: Doom

16h - Apresentação musical: Emerson Tesch

18h - Encerramento. 

4ª FEIRA GASTRONÔMICA DE ARAGUAYA

Quando: de 4 a 7 de setembro de 2026

Horários: sexta, das 17h30 às 22h; sábado, das 14h às 22h; domingo, das 8h às 23h; segunda, das 12h às 18h 

Onde: Centro de Eventos de Araguaya. Rua dos Imigrantes, em frente ao posto de saúde, Vila de Araguaya, Marechal Floriano

Entrada gratuita 

Mais informações: @vila_araguaya. 

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