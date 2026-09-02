Câncer de intestino pode evoluir em silêncio: entenda como identificar a doença precocemente

Quando se fala em câncer de intestino, muitas pessoas ainda desconhecem que o termo se refere principalmente aos tumores que atingem o cólon e o reto, conhecidos na medicina como câncer colorretal. Durante o mês de setembro, a campanha Setembro Verde, criada pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP), reforça a importância de ampliar o conhecimento sobre a doença. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de intestino é responsável por mais de 23 mil mortes por ano no Brasil.