Com capixaba bicampeão, Guarapari recebe mundial de Windsurf em setembro

O mundial de windsurf volta ao Brasil após cerca de duas décadas sendo uma iniciativa do velejador Ricardo Conde (BRA-8) bicampeão mundial de Formula Fin por subdivisão de idade (2008 na Estônia e 2009 na Espanha). Conde já foi campeão brasileiro e sul americano Grandmaster tendo sido várias vezes vice-campeão brasileiro open e agora tenta o tri-campeonato mundial desta vez na categoria legend.





Entre os atletas, o campeão intercontinental (2025) e Europeu (2026) de Formula Fin Leonardo Moulin (BRA-121) e o bi-campeão mundial junior o capixaba Leonardo Venturini (BRA-114), que agora disputa a categoria open, são destaques.





Na Formula Foil o campeão mundial de 2019 – Stefan Voxby (SWE 2) estará presente e fará uma boa disputa com o português Miguel Martinho (POR-6) e com os brasileiros Marcelo Morrone (BRA-3) e o capixaba Eduardo Gomes (BRA-36).