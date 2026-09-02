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Windsurf

Com capixaba bicampeão, Guarapari recebe mundial de Windsurf em setembro

Ricardo Conde venceu duas vezes o mundial de Formula Fin por subdivisão de idade

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 16:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2026 às 16:13
Mundial de Windsurf
Mundial de Windsurf Vitor Barbosa

Velejadores de oito diferentes países visitarão as areias de Guarapari entre os dias 15 e 19 de setembro para competir no Campeonato Mundial de Windsurf Formula Foil e Formula Fin. As regatas serão realizadas na Praia de Santa Mônica, na região norte da cidade, uma raia que pela primeira vez na história recebe um evento de iatismo.

O campeonato tem etapa única e definirá os campeões mundiais na classe Formula Foil, com pranchas que decolam e navegam a cerca de 1 metro acima do mar e de Formula Fin.

Gerenciado pela IWA (International Windsurf Association) com homologação da CBVELA (Confederação Brasileira de Vela) e da FECAI (Federação Capixaba de Iatismo), o torneio será realizado ao longo de cinco dias de disputa com regatas podendo ser iniciadas as 10h00 e com a última regata podendo ter início às 17h00.


Até o momento, 62 velejadores foram inscritos, representando oito nacionalidades diferentes. Entre os participantes, estão brasileiros, portugueses, italianos, espanhóis, poloneses, suecos, uruguaios e argentinos.

Mundial de Windsurf
Mundial de Windsurf Vitor Barbosa

O mundial de windsurf volta ao Brasil após cerca de duas décadas sendo uma iniciativa do velejador Ricardo Conde (BRA-8) bicampeão mundial de Formula Fin por subdivisão de idade (2008 na Estônia e 2009 na Espanha). Conde já foi campeão brasileiro e sul americano Grandmaster tendo sido várias vezes vice-campeão brasileiro open e agora tenta o tri-campeonato mundial desta vez na categoria legend.


Entre os atletas, o campeão intercontinental (2025) e Europeu (2026) de Formula Fin Leonardo Moulin (BRA-121) e o bi-campeão mundial junior o capixaba Leonardo Venturini (BRA-114), que agora disputa a categoria open, são destaques.


Na Formula Foil o campeão mundial de 2019 – Stefan Voxby (SWE 2) estará presente e fará uma boa disputa com o português Miguel Martinho (POR-6) e com os brasileiros Marcelo Morrone (BRA-3) e o capixaba Eduardo Gomes (BRA-36).

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