Icônica motocicleta da Honda, a X-ADV 750 chega à linha 2027 no esplendor da forma

* por Edmundo Dantas
A X-ADV 750, ou simplesmente X-ADV, é uma scooter crossover/maxi produzida pela Honda desde 2017. Ela combina a conveniência de uma scooter a um quadro (chassi) de uma motocicleta de estilo aventureiro. Com a X-ADV, a Honda criou um consenso entre os motociclistas de todo o planeta.
Desde seu lançamento, no EICMA de 2016, o modelo foi imediatamente reconhecido como fruto de uma grande ousadia por sua proposta inédita e, principalmente, pela criatividade no design e na alta tecnologia.
Produzida no Japão, a X-ADV linha 2027 já está disponível na rede de concessionárias brasileiras, com garantia de três anos, sem limite de quilometragem, mais o Honda Assistance, com serviço gratuito por todo o período de garantia. A cobertura abrange Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia.
O intervalo de manutenção é de 6 mil quilômetros ou seis meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com mil quilômetros ou seis meses. O preço público sugerido, com base a cidade de São Paulo, é de R$ 93.500, não incluindo frete ou seguro.
A X-ADV ganhou – literalmente – o mundo ao mesclar dois segmentos tão distintos como o das big-trails e o das scooters. O que soaria improvável, até impossível, foi habilmente delineado pela marca japonesa, estimulando seus projetistas a oferecer aos fãs da fabricante um modelo que eles nem sequer imaginavam.
Com CB750 Four, Gold Wing, Africa Twin, Fireblade, a história da Honda é rica em demonstrações do “pensar fora da caixinha”. E a X-ADV, por pleno direito, está nessa galeria.
Dinamicamente eficiente, tecnologicamente avançada e esteticamente bem resolvida, a X-ADV 2027 preserva suas características técnicas primordiais acrescentando duas opções de cores inéditas – a Mat Pearl Glare White (branco perolizado fosco) e a Graphite Black (preto) –, tons radicalmente opostos e que evidenciam a dualidade de utilização do modelo.
Um dos destaque da X-ADV é seu motor, o bicilíndrico paralelo OHC de oito válvulas com arrefecimento líquido, que une potência e torque em baixas e médias rotações. Com dois cilindros paralelos, quatro tempos, 745 cc e compressão 10,7:1, entrega 58,6 cavalos de potência a 6.750 rpm e 7,03 kgfm de torque a 4.750 rpm, com injeção eletrônica PGM-FI e acelerador eletrônico Throttle By Wire (TBW).
A X-ADV tem quatro modos de pilotagem (“Sport”, “Standard”, “Rain” e “Gravel”) e mais dois personalizáveis (“User 1” e “User 2”), com controle de tração HSTC (Honda Selectable Torque Control) com níveis ajustáveis.
O sistema de transmissão DCT (Dual Clutch Transmission) automatizado tem dupla embreagem e 6 velocidades. O sistema conta com duas embreagens independentes, uma operando as marchas ímpares e a outra, as pares, permitindo trocas rápidas e sem interrupção na tração.
Pode funcionar de maneira totalmente automática (com mapeamento focado em economia ou desempenho) ou no modo manual, com trocas em aletas (“borboletas”) localizadas no punho esquerdo do guidão.
A ciclística da X-ADV 2027 é caracterizada por soluções técnicas consagradas, que espelham a expertise da Honda na concepção de modelos aptos tanto para enfrentar caminhos difíceis quanto para proporcionar agilidade na pilotagem esportiva. A moto tem quadro tubular de aço, suspensão dianteira invertida de 41 milímetros e traseira Pro-Link com balança de alumínio – ambas ajustáveis –, rodas raiadas de 17 polegadas na frente e de 15 polegadas atrás.
O sistema de freios tem ABS de dois canais com configuração para o uso em chão pavimentado e em trilhas, com discos dianteiros com pinças de quatro pistões montadas radialmente e disco traseiro com pinça de pistão simples.
O visual inovador e agressivo da X-ADV, destacado pelas duas opções de cores inéditas, tem como protagonista o farol duplo de LED com luzes de circulação diurna (DRL) integradas aos indicadores de direção.
O amplo assento de dois níveis é complementado por um compartimento de 22 litros de capacidade com porta USB-C. Na parte posterior do escudo frontal, a X-ADV acrescenta mais um prático compartimento.
O painel com tela de TFT colorida de 5 polegadas proporciona boa legibilidade, contando com três grafismos. O comando retroiluminado de quatro vias no punho esquerdo gerencia as informações no painel de forma intuitiva. Essencial em uma scooter com grande vocação rodoviária, o Cruise Control (piloto automático ou controle de cruzeiro) está integrado à transmissão DCT.
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