Editorias do Site
Redes Sociais

Brasil recebe 8 indicações ao Emmy Internacional; veja lista completa

Além de ‘Mania de Você’ e reportagem do ‘Fantástico’, programa da Record e animação do Gloob também estão na lista

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 08:24

Chay Suede na festa de lançamento de ‘Mania de Você’
Chay Suede na festa de lançamento de ‘Mania de Você’, indicada ao Emmy Internacional Crédito: Lucas Teixeira/Globo

A Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas (IATAS) divulgou nesta quinta-feira, 25, a lista de indicados ao 53º Emmy Internacional. O Brasil recebeu indicações a oito categorias, com novela, reportagens jornalísticas e programas infantis.

Com cerimônia de premiação marcada para o dia 24 de novembro deste ano, em Nova York, o Emmy Internacional homenageia programas exibidos originalmente fora dos Estados Unidos. Neste ano, João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, receberá o prêmio Directorate Award, concedido a alguma figura com impacto significativo na produção televisiva global.

Confira abaixo a lista completa de indicados

  • Melhor série dramática
  • La Azules (México)
  • Bad Boy (Israel)
  • Koek (África do Sul)
  • Rivals (Reino Unido)

  • Melhor série de comédia
  • Chicken Nugget (Coreia do Sul)
  • Iris (França)
  • Ludwig (Reino Unido)
  • Y Llegaron de Noche (México)

  • Melhor ator
  • Diljit Dosanjh, por Amar Singh Chamkila (Índia)
  • David Mitchell, por Ludwig (Reino Unido)
  • Oriol Pla, por Yo, Adicto (Espanha)
  • Diego Vasquez por Cem Anos de Solidão (Colômbia)

  • Melhor atriz
  • Charlotte Hope, por Catch me a Killer (África do Sul)
  • Anna Maxwell Martin, por Until I Kill You (Reino Unido)
  • Carolina Miranda, por Mujeres Asesinas (México)
  • Maria Sid, por Smärtpunkten (Suécia)

  • Melhor telefilme ou minissérie
  • Amar Singh Chamkila (Índia)
  • Herrhausen: The Banker and the Bomb (Alemanha)
  • Lost Boys and Fairies (Reino Unido)
  • Vencer o Morir (Chile)

  • Melhor telenovela
  • Deha (Turquia)
  • Mania de Você (Brasil)
  • Regreso a Las Sabinas (Espanha)
  • Valle Salvaje (Espanha)

  • Melhor Programa Artístico
  • Art Matters with Melvyn Bragg (Reino Unido)
  • DJ Mehdi: Made In France (França)
  • Herchcovitch; Exposto (Brasil)
  • Ryuichi Sakamoto: Last Days (Japão)

  • Melhor documentário
  • Hell Jumper (Reino Unido)
  • King of Kings: Chasing Edward Jones (França)
  • O Prazer é Meu (Brasil)
  • School Ties (África do Sul)

  • Melhor série curta-metragem
  • Beyond Dancing (Hong Kong/China)
  • La médiatrice (Canadá)
  • My Dead Mom (Canadá)
  • Todo se Transforma (Argentina)

  • Melhor programa de entretenimento sem roteiro
  • Big Brother: Canadá
  • Love is Blind: Habibi (Emirados Árabes Unidos)
  • ¿Quién Es La Máscara? (México)
  • Shaolin Heroes (Dinamarca)

  • Melhor documentário esportivo
  • Argentina ‘78 (Argentina)
  • Chasing the Sun 2 (África do Sul)
  • #SeAcabó: Diario de las campeonas (Espanha)
  • Sven (Reino Unido)

  • Melhor programa infantil animado
  • Bluey (Austrália)
  • Lamput (Singapura)
  • Lupi & Baduki (Brasil)
  • Muumilaakso (Finlândia)

  • Melhor programa infantil factual ou de entretenimento
  • Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR? (Alemanha)
  • Bora, O Pódio é Nosso (Brasil)
  • Kids Like Us (Reino Unido)
  • Playroom Live (África do Sul)

  • Melhor programa infantil: filme ou série live-action
  • Fallen (Reino Unido)
  • Luz (Brasil)
  • Prefects (Quenia)
  • Shut UP (Noruega)

  • Melhor noticiário
  • Fantástico: El Salvador: o lado sombrio da segurança (Brasil)
  • The Gangs of Haiti (Reino Unido)
  • Gaza, Search for Life (Catar)
  • Syria – The Truth Coming Out (Suécia)

  • Melhor programa de atualidades
  • Dispatch: Kill Zone: Inside Gaza (Reino Unido)
  • Philippines: Diving for Gold (França)
  • Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados (Brasil)
  • Walk the Line (Singapura)

  • Founders Award
  • Dana Walden (copresidente da Walt Disney Entertainment)

  • Directorate Award
  • João Roberto Marinho (presidente do grupo Globo)

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Emmy: Owen Cooper, de "Adolescência" bate recorde e faz discurso inspirador ao ganhar prêmio

Emmy: Owen Cooper, de "Adolescência" bate recorde e faz discurso inspirador ao ganhar prêmio

Imagem - Emmy 2025: Tramell Tillman, de 'Ruptura', faz história como 1º ator negro a vencer categoria

Emmy 2025: Tramell Tillman, de 'Ruptura', faz história como 1º ator negro a vencer categoria

Imagem - Lula comemora escolha de 'O Agente Secreto' ao Oscar: "Grande momento"

Lula comemora escolha de 'O Agente Secreto' ao Oscar: "Grande momento"

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Claudia Leitte explica por que continua no Carnaval após virar evangélica

Claudia Leitte explica por que continua no Carnaval após virar evangélica
Imagem - Ex-atriz da Globo ganha bolo e vive com gatos após resgate de abandono

Ex-atriz da Globo ganha bolo e vive com gatos após resgate de abandono
Imagem - Sexta (26): festival no Caparaó, Pele Morena e tributo aos Bee Gees animam o ES

Sexta (26): festival no Caparaó, Pele Morena e tributo aos Bee Gees animam o ES