Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/08/2026

A carta “4 de Espadas” pede uma pausa para recuperar as energias e organizar os pensamentos. No amor, respeitar seu próprio espaço poderá ajudar a evitar desgastes. Na carreira, será melhor não assumir responsabilidades além do necessário e usar o dia para planejar. Sua saúde pedirá atenção ao descanso, ao sono e à recuperação física e mental. Entre amigos, prefira programas tranquilos e esteja perto(a) de pessoas que respeitam seu momento.