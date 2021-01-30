Camionete capota e cai em cafezal em Venda Nova do Imigrante

Uma camionete que transportava funcionários de uma prestadora de serviços de manutenção de torres de energia capotou na manhã deste sábado (30), em Venda Nova do Imigrante. O veículo acabou caindo em um local de difícil acesso, em meio a uma lavoura de café.
O acidente aconteceu na zona rural da cidade, em uma localidade conhecida como Santo Antônio do Oriente. Os cinco ocupantes ficaram com ferimentos. Três das vítimas foram socorridas por populares e outras duas tiveram que aguardar a chegada do resgate. Equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local.
Por meio de uma corda, os militares, com o apoio de moradores da região, conseguiram transportar uma das vítimas até a ambulância. Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas saíram estáveis do local da ocorrência.