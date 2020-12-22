PRF apreende quase 20 mil litros de cerveja sem nota fiscal na BR 101, no ES

Carga foi apreendida em Sâo Mateus Crédito: Divulgação/ PRF

19.979 litros de cerveja sem nota fiscal. Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais uma carga irregular de cerveja sendo transportada pela BR 101. O caminhão foi abordado no quilômetro 57 da rodovia, no trecho de São Mateus , no Norte do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (21). Segundo a PRF, o veículo estava carregado com

De acordo com a PRF, agentes realizavam fiscalização quando abordaram o veículo, marca Volvo, com um ocupante. Ao verificarem o interior do compartimento de carga, identificaram que se tratava de um carregamento de cerveja envasada no tipo "latão".

Carga foi apreendida em Crédito: Divulgação/PRF

Ao realizarem a conferência da carga transportada, foi verificado que o carregamento não tinha qualquer tipo de comprovação fiscal, configurando transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal. A carga saiu de Sergipe e tinha a Grande Vitória como destino.

Foram apreendidos 220 fardos de cerveja. A equipe da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz) foi acionada para adoção dos procedimentos cabíveis.

NORDESTE X ES: ROTA DO MERCADO ILEGAL DE CERVEJA

De acordo com dados da PRF, somente este ano, contando com esta ocorrência, foram apreendidos 155.105 litros de bebidas sem comprovação no Estado.