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São Mateus

PRF apreende quase 20 mil litros de cerveja sem nota fiscal na BR 101, no ES

Segundo a PRF, o veículo estava carregado com 19.979 litros de cerveja sem comprovação fiscal. A carga saiu de Sergipe e tinha a Grande Vitória como destino

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 13:00
Carga foi apreendida em Sâo Mateus
Carga foi apreendida em Sâo Mateus Crédito: Divulgação/ PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais uma carga irregular de cerveja sendo transportada pela BR 101. O caminhão foi abordado no quilômetro 57 da rodovia, no trecho de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (21). Segundo a PRF, o veículo estava carregado com 19.979 litros de cerveja sem nota fiscal.
De acordo com a PRF, agentes realizavam fiscalização quando abordaram o veículo, marca Volvo, com um ocupante. Ao verificarem o interior do compartimento de carga, identificaram que se tratava de um carregamento de cerveja envasada no tipo "latão".
Carga foi apreendida em
Carga foi apreendida em Crédito: Divulgação/PRF
Ao realizarem a conferência da carga transportada, foi verificado que o carregamento não tinha qualquer tipo de comprovação fiscal, configurando transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal. A carga saiu de Sergipe e tinha a Grande Vitória como destino.
Foram apreendidos 220 fardos de cerveja. A equipe da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz) foi acionada para adoção dos procedimentos cabíveis.

NORDESTE X ES: ROTA DO MERCADO ILEGAL DE CERVEJA

De acordo com dados da PRF, somente este ano, contando com esta ocorrência, foram apreendidos 155.105 litros de bebidas sem comprovação no Estado.
No fim de julho, quando em uma semana cinco caminhões carregados de cerveja foram apreendidos no mesmo trecho da BR 101, reportagem de A Gazeta revelou que a maioria dessas bebidas vinha da Região Nordeste do país. Por isso, muitas apreensões são feitas no Norte capixaba, que faz divisa com o Estado da Bahia.

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