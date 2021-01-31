Carro cai de ponte e vai parar dentro de córrego no interior de Linhares

Um carro caiu de uma ponte e foi parar dentro de um córrego em Linhares, no Norte do Espírito Santo, neste domingo (31). A ponte fica na rodovia Antônio Armani, a ES-248, na comunidade de Santo Hilário, zona rural do município.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle do veículo, capotou e caiu da ponte. Ele foi socorrido para um hospital da região e, segundo testemunhas, teve ferimentos leves.
Ainda durante a tarde, equipes estiveram no local do acidente para fazer a remoção do veículo.