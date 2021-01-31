Motorista morre e carona fica ferido após carro capotar em Guaçuí

Ainda de acordo com relatos do carona aos policiais, quando seguiram viagem, Jaques estava acelerando demais o carro e perdeu o controle da direção do veículo, que capotou e ficou no meio da pista em uma curva. Segundo a PM, o trecho do acidente é altamente perigoso. No momento do capotamento, o motorista foi arremessado para fora do carro e morreu no local.