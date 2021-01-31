Motorista morre e carona fica ferido após carro capotar em Guaçuí

Um acidente ocorrido na BR 482, na zona rural de Guaçuí, no Caparaó Capixaba, deixou um homem morto e outro ferido neste sábado (30). Os dois estavam em um carro que capotou na altura do km 114, próximo ao trecho conhecido como Serra do Furtado.
Segundo a Polícia Militar, motorista do veículo foi identificado como Jaques Cartier Lourenço, de 38 anos, morreu no local. Ele estava dirigindo um Chevrolet Kadett, de cor prata, e um outro homem de 46 anos, que estava no carona e não teve a identidade revelada, teve ferimentos leves.
De acordo com a ocorrência registrada pela Polícia Militar, o homem que estava no carona contou aos policiais que ele e Jaques ingeriram bebidas alcoólicas no município de Espera Feliz, no Estado de Minas Gerais, e que o motorista do Kadett o chamou para ir até Guarapari, no litoral do Espírito Santo. Quando passaram por Dores do Rio Preto, no Caparaó Capixaba, de acordo com a PM, a vítima contou que eles fizeram uma parada em um bar e novamente ingeriram bebidas alcoólicas.
Ainda de acordo com relatos do carona aos policiais, quando seguiram viagem, Jaques estava acelerando demais o carro e perdeu o controle da direção do veículo, que capotou e ficou no meio da pista em uma curva. Segundo a PM, o trecho do acidente é altamente perigoso. No momento do capotamento, o motorista foi arremessado para fora do carro e morreu no local.
O Corpo de Bombeiros esteve no local do acidente e constatou o óbito. A Polícia Militar acionou um guincho para retirada do veículo e o corpo foi retirado pela perícia da Polícia Civil, para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.