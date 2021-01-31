AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

A caminho de Guarapari

Motorista morre e carona fica ferido após carro capotar em Guaçuí

Segundo a PM, o motorista do Chevrolet Kadett, de cor prata, foi identificado como Jaques Cartier Lourenço, de 38 anos, e morreu no local. Um homem de 46 anos, que estava no carona e não teve a identidade revelada, teve ferimentos leves

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 14:21

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

31 jan 2021 às 14:21
Fachada do SML de Cachoeiro onde estão 23 corpos para apenas 18 gavetas disponíveis
O corpo de Jaques Cartier Lourenço, de 38 anos, foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Foto do leitor
Um acidente ocorrido na BR 482, na zona rural de Guaçuí, no Caparaó Capixaba, deixou um homem morto e outro ferido neste sábado (30). Os dois estavam em um carro que capotou na altura do km 114, próximo ao trecho conhecido como Serra do Furtado.
Segundo a Polícia Militar, motorista do veículo foi identificado como Jaques Cartier Lourenço, de 38 anos, morreu no local. Ele estava dirigindo um Chevrolet Kadett, de cor prata, e um outro homem de 46 anos, que estava no carona e não teve a identidade revelada, teve ferimentos leves.
De acordo com a ocorrência registrada pela Polícia Militar, o homem que estava no carona contou aos policiais que ele e Jaques ingeriram bebidas alcoólicas no município de Espera Feliz, no Estado de Minas Gerais, e que o motorista do Kadett o chamou para ir até Guarapari, no litoral do Espírito Santo. Quando passaram por Dores do Rio Preto, no Caparaó Capixaba, de acordo com a PM, a vítima contou que eles fizeram uma parada em um bar e novamente ingeriram bebidas alcoólicas.
Ainda de acordo com relatos do carona aos policiais, quando seguiram viagem, Jaques estava acelerando demais o carro e perdeu o controle da direção do veículo, que capotou e ficou no meio da pista em uma curva. Segundo a PM, o trecho do acidente é altamente perigoso. No momento do capotamento, o motorista foi arremessado para fora do carro e morreu no local.
Corpo de Bombeiros esteve no local do acidente e constatou o óbito. A Polícia Militar acionou um guincho para retirada do veículo e o corpo foi retirado pela perícia da Polícia Civil, para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Veja Também

Lancha pega fogo em praia de Vitória

Veículo usado em assalto a carro dos Correios é recuperado no ES

Detento que fugiu da cadeia é preso com documento falso em Guarapari

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Bombeiros Guaçuí Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Bad Boy": caminhoneiro é flagrado com três quilos de crack em Guarapari
Motorista de aplicativo foi amarrado e colocado dentro do porta-malas do próprio carro
Motorista de app é colocado em porta-malas durante assalto na Grande Vitória
Imagem de destaque
Educares 2026 debate atenção, aprendizagem e futuro das profissões em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados