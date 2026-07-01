México elimina Equador e vai às oitavas de final da Copa

Empurrado por mais de 80 mil torcedores no estádio Azteca, o México confirmou a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao vencer o Equador por 2 a 0 na madrugada desta quarta-feira. Os gols da vitória foram marcados por Quiñones e Raúl Jiménez, ambos ainda no primeiro tempo. Depois de construir a vantagem, a seleção anfitriã adotou uma postura mais defensiva e administrou o resultado até o apito final.
Com a classificação assegurada, o México agora aguarda o vencedor do confronto entre Inglaterra e República Democrática do Congo para conhecer seu adversário nas oitavas de final. A partida entre europeus e africanos será disputada nesta quarta-feira, às 13h (de Brasília), em Atlanta, nos Estados Unidos.
O jogo
O México começou a partida em ritmo intenso. Incentivada pela torcida que lotou o Azteca, a equipe pressionou desde os primeiros minutos e criou seis finalizações antes dos seis minutos de jogo. A superioridade foi transformada em vantagem quando Alvarado encontrou um belo passe em profundidade para Quiñones, que invadiu a área e finalizou com força para abrir o placar.
Após sofrer o gol, o Equador conseguiu equilibrar as ações, passou a trocar mais passes no meio-campo e levou perigo em algumas bolas paradas. No entanto, quando a equipe sul-americana vivia seu melhor momento na partida, um erro de Ordóñez mudou novamente o cenário. O defensor perdeu a posse para Raúl Jiménez, que tabelou com Quiñones e, ao receber de volta, acertou um chute no ângulo para ampliar a vantagem mexicana.
Na etapa final, o panorama da partida mudou. Com dois gols de vantagem, o México recuou suas linhas, entregou a posse de bola ao Equador e passou a explorar os contra-ataques. Apesar de controlar mais a bola, a seleção equatoriana encontrou dificuldades para criar oportunidades e pouco ameaçou a meta mexicana.
Nos minutos finais, já com o Equador lançado ao ataque em busca de uma reação, o México ainda desperdiçou duas boas chances de ampliar o placar com Pineda. Antes do apito final, Hincapié foi expulso após receber cartão vermelho por tapar a boca com as mãos durante uma discussão.