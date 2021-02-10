Explosão em prédio deixa dois feridos no Centro de Vitória

Explosão em prédio no Centro Crédito: Bombeiros

Uma explosão após um vazamento de gás em um prédio deixou duas pessoas feridas na Rua Barão de Monjardim, no Centro de Vitória , nesta quarta-feira (10). De acordo com o Corpo de Bombeiros , as vítimas sofreram queimaduras de primeiro grau e segundo grau e foram atendidas por ambulâncias do Samu. Apesar do susto, o prédio não precisou ser interditado, segundo a Defesa Civil de Vitória.

Segundo informações da TV Gazeta, os feridos são mãe e filho, de 64 e 44 anos, respectivamente, que estavam em um apartamento do segundo andar. Eles tiveram pelo menos 35% do corpo queimado. Logo após o ocorrido, eles foram socorridos e levados para um hospital particular.

A explosão aconteceu durante a manhã. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado após um solicitante informar que duas pessoas se feriram em uma explosão provocada por uma botija de gás. Imagens mostram o apartamento onde teria acontecido a explosão. Além de danos internos em portas e outros objetos, três janelas chegaram a ser arremessadas e caíram no hall do prédio.

FORNECIMENTO DE GÁS SUSPENSO NO PRÉDIO

Em entrevista à TV Gazeta, a engenheira da Defesa Civil de Vitória, Sidineia Assis, informou que a suspeita maior é de que a explosão tenha sido causada por um vazamento de gás. O fornecimento do produto, inclusive, está suspenso no prédio. Segundo ela, a empresa responsável é aguardada para a realização de testes.

"Por enquanto, o que temos é hipótese. Um vazamento que teria começado ontem mesmo, quando foi ligado o gás do apartamento. E hoje as pessoas que estavam mudando foram testar o gás e, nesse momento, houve a explosão. O fornecimento de gás está interrompido. Estamos aguardando a empresa responsável para fazer testes e conversar sobre o que aconteceu. (O vazamento de gás) é a suspeita maior", destacou.

Explosão em prédio no Centro de Vitória Crédito: Corpo de Bombeiros

OUTRA OCORRÊNCIA NA MESMA RUA

Ao chegarem para atender a ocorrência da explosão, as equipes constataram que outro atendimento era necessário na mesma rua. Em um outro prédio, cerca de 300 metros de distância, houve um princípio de incêndio em um apartamento e um homem inalou fumaça. Ele foi atendido pela própria equipe do Corpo de Bombeiros.

Atualização Após a publicação desta reportagem, a TV Gazeta foi ao prédio e trouxe novas informações sobre as vítimas, que seriam mãe e filho, de 64 e 44 anos, respectivamente, que estavam em um apartamento do segundo andar. Uma engenheira da Defesa Civil de Vitória também informou que o fornecimento de gás está suspenso no prédio. O texto foi atualizado.