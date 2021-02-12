Carro fica destruído após acidente na BR 262 em Ibatiba

Um motorista ficou ferido após ter o carro destruído em um acidente na BR 262, em Ibatiba, na Região Sul do Espírito Santo. A colisão aconteceu, na noite desta quinta-feira (11), no quilômetro 154, envolvendo um caminhão e um carro. No momento da batida, o motorista do carro de passeio ficou preso às ferragens.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão entre os veículos foi frontal e a vítima que ficou presa dentro do carro era o motorista. Ele foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da região.
O motorista do caminhão não se feriu. A causa do acidente e o estado de saúde do ferido não foram divulgados. O trânsito não ficou interrompido. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local.