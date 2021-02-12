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Motorista ferido

Carro fica destruído após acidente na BR 262 em Ibatiba

O acidente aconteceu no quilômetro 154 da BR 262 na noite desta quinta-feira (11). A batida envolveu um caminhão e um carro
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

12 fev 2021 às 10:51

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 10:51

O acidente aconteceu no km 154 envolvendo um caminhão e um carro
Veículo fica destruído em acidente na BR 262 Crédito: Corpo de Bombeiros
Um motorista ficou ferido após ter o carro destruído em um acidente na BR 262, em Ibatiba, na Região Sul do Espírito Santo. A colisão aconteceu, na noite desta quinta-feira (11), no quilômetro 154, envolvendo um caminhão e um carro. No momento da batida, o motorista do carro de passeio ficou preso às ferragens.
Acidente na BR 262 em Ibatiba Crédito: Corpo de Bombeiros
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão entre os veículos foi frontal e a vítima que ficou presa dentro do carro era o motorista. Ele foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da região.
O motorista do caminhão não se feriu. A causa do acidente e o estado de saúde do ferido não foram divulgados. O trânsito não ficou interrompido. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local.
O acidente aconteceu no km 154 envolvendo um caminhão e um carro
Veículo fica destruído em acidente na BR 262 Crédito: Corpo de Bombeiros

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