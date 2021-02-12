Motociclista fica ferido em acidente com carreta na BR 101 em Anchieta

Um motociclista ficou ferido ao se envolver em uma batida com uma carreta, na tarde desta sexta-feira (12) na BR 101, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. O piloto foi socorrido por uma ambulância da concessionária Eco101.
Segundo a Eco101, a batida foi às 16h40, no km 355, sentido Vitória, em Limeira, interior de Anchieta. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, mas não soube informar como a batida aconteceu.
A vítima foi socorrida para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde não foi informado pela unidade. Não houve interdição de pista, segundo a Eco101.