Assaltante rouba cordão de ouro avaliado em R$ 8,5 mil em Cachoeiro

Segundo uma das funcionárias, que prefere não se identificar, o crime aconteceu por volta das 10h30. No entanto, o homem foi até a loja em busca de um cordão de ouro por volta das 9h. “Ele disse que queria a peça, pediu um desconto. Disse que iria ao banco sacar a quantia para a compra. Voltou dizendo que estava com parte do valor em mãos e aguardava a mãe para passar o cartão com o restante”, contou.