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Trânsito

Motoristas enfrentam trânsito intenso nas principais vias da Grande Vitória

Segundo a PRF, as duas principais rodovias que cortam o Espírito Santo, a BR 101 e a BR 262, também registram grande fluxo de veículos

Publicado em 

12 fev 2021 às 18:33

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 18:33

Trânsito nas principais vias da Grande Vitória
Trânsito nas principais vias da Grande Vitória.  Crédito: Reprodução/ Trânsito CBN
Mesmo com a suspensão do feriado do Carnaval pelo Governo do Estado, motoristas da Grande Vitória enfrentam trânsito intenso nas principais vias da região, nesta sexta-feira (12).
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), as duas principais rodovias que cortam o Espírito Santo, a BR 101 e a BR 262, possuem grande fluxo de veículos. Até o momento, segundo a corporação, não há registros de acidentes nas vias.
Nas principais vias da Grande Vitória, nesta tarde, o trânsito é complicado nos acessos da Terceira Ponte no sentido de Vila Velha. 
Em Vitória, há congestionamento na extensão da Avenida Fernando Ferrari em direção ao município da Serra e na Av. José Moreira Martins Rato, que corta os bairro Jardim Camburi e Bairro de Fátima. 
O motorista encontra retenção de veículos também no município da Serra, principalmente na extensão da Avenida Norte Sul e na ES-010, no sentido norte do Estado.
A PRF reforça as orientações para que os motoristas redobrem a atenção ao trafegarem nas principais vias do Estado durante os dias de folga. 

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