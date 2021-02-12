Motoristas enfrentam trânsito intenso nas principais vias da Grande Vitória

Trânsito nas principais vias da Grande Vitória. Crédito: Reprodução/ Trânsito CBN

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF ), as duas principais rodovias que cortam o Espírito Santo, a BR 101 e a BR 262, possuem grande fluxo de veículos. Até o momento, segundo a corporação, não há registros de acidentes nas vias.

Nas principais vias da Grande Vitória, nesta tarde, o trânsito é complicado nos acessos da Terceira Ponte no sentido de Vila Velha.

Em Vitória, há congestionamento na extensão da Avenida Fernando Ferrari em direção ao município da Serra e na Av. José Moreira Martins Rato, que corta os bairro Jardim Camburi e Bairro de Fátima.

O motorista encontra retenção de veículos também no município da Serra, principalmente na extensão da Avenida Norte Sul e na ES-010, no sentido norte do Estado.