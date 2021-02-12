Motoristas enfrentam trânsito intenso nas principais vias da Grande Vitória

Mesmo com a suspensão do feriado do Carnaval pelo Governo do Estado, motoristas da Grande Vitória enfrentam trânsito intenso nas principais vias da região, nesta sexta-feira (12).
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), as duas principais rodovias que cortam o Espírito Santo, a BR 101 e a BR 262, possuem grande fluxo de veículos. Até o momento, segundo a corporação, não há registros de acidentes nas vias.
Nas principais vias da Grande Vitória, nesta tarde, o trânsito é complicado nos acessos da Terceira Ponte no sentido de Vila Velha.
Em Vitória, há congestionamento na extensão da Avenida Fernando Ferrari em direção ao município da Serra e na Av. José Moreira Martins Rato, que corta os bairro Jardim Camburi e Bairro de Fátima.
O motorista encontra retenção de veículos também no município da Serra, principalmente na extensão da Avenida Norte Sul e na ES-010, no sentido norte do Estado.
A PRF reforça as orientações para que os motoristas redobrem a atenção ao trafegarem nas principais vias do Estado durante os dias de folga.