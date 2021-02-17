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Acidente

Motorista perde o controle e carro cai em ribanceira, em Cachoeiro

Motorista perdeu o controle na avenida, conhecida por Linha Vermelha, e capotou rua abaixo, na noite dessa terça-feira (16)

Publicado em 

17 fev 2021 às 17:12

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 17:12

Acidente deixou motorista ferido me Crédito: Telespectador | TV Gazeta Sul
Um acidente chamou a atenção de moradores e motoristas que passaram pela Avenida José Felix Cheim, no bairro Otton Marins, em Cachoeiro de Itapemirim,  Sul do Espírito Santo, na noite dessa terça-feira (16). O motorista perdeu o controle na avenida conhecida por Linha Vermelha e caiu na ribanceira.
Quem mora na Rua Jose Lobato, levou um grande susto. A informação da Polícia Militar é que o motorista ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Cachoeiro. A unidade não informou o estado de saúde do paciente.

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