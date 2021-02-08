Terminal de Itaparica com pontos de alagamento após chuva Crédito: Fernando Madeira

Na publicação emitida pelo Crea-ES, é dito que a equipe que fiscalizou a área constatou, de forma preliminar, irregularidades e falhas na execução do projeto, como anomalias, gotejamentos e vazamentos diversos nos cones interligados à membrana de cobertura do terminal, ocasionados por deficiências de vedações, ineficiência de soldagens e ausência de impermeabilizações, além de uma drenagem insuficiente que ocasiona alagamentos no piso e o contato da água com pilares, estruturas metálicas e instalações elétricas.

Your browser does not support the audio element. Crea-ES solicita reparos e providências no Terminal de Itaparica

Segundo o Conselho profissional, os fatores associados, além de expor as estruturas físicas à corrosão e à deterioração, também colocam em risco os usuários do Terminal de Itaparica, por estarem sujeitos a escorregões em pisos molhados e choques elétricos. Confira a nota:

"Por entender da necessidade imediata dos reparos para evitar danos maiores à população, o Crea-ES já está requisitando às empresas responsáveis pela elaboração e execução da obra, os projetos com as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), os comprovantes de registro e visto no Conselho, além de justificativas relacionadas às falhas encontradas. Também já está em contato com o DER solicitando providências para a resolução do problema.

Poças de água no Terminal de Itaparica após chuva Crédito: Fernando Madeira

O não atendimento às solicitações do Conselho pode resultar em autuações e até mesmo em infração ao Código de Ética Profissional. O relatório final da vistoria técnica e fiscal realizada hoje (08) no Terminal de Itaparica, em Vila Velha, será concluído na próxima semana".

POÇAS DE ÁGUA

A vistoria realizada pelo Crea-ES nesta segunda-feira (08) aconteceu para verificar problemas após as chuvas deste domingo (7) e encontrou furos na lona que deveria proteger os usuários do terminal da chuva e do sol forte.

Cone que funciona como coletor de água no Terminal de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

As poças de água que se formaram no Terminal de Itaparica são resultado de um problema nos coletores de água da chuva. De acordo com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela construção do terminal, em cima de cada pilar do local há um cone que funciona como coletor de água. Esses cones não foram vedados corretamente, o que acabou por provocar os vazamentos.

De acordo com o engenheiro civil e gerente do Crea-ES, Giuliano Battisti, além do alagamento no piso e das frestas existentes nos cones que deveriam armazenar a água da chuva, há goteiras na parte central da lona que cobre o terminal.

"O papel da membrana (lona) é ser impermeável para conduzir essa água de chuva, e também proteção ao sol, para os usuários do terminal. Pelo que eu verifiquei no projeto, ela tem que ter proteção ultravioleta para não se desintegrar com o tempo. Previsão de 25 anos de uso. A função dela é captar essa água de chuva e direcionar para esses cones invertidos e depois para o sistema de drenagem municipal. Contudo, ela está com várias frestas, vários espaços, e essa água está gotejando, passando por ali e afetando tanto o piso quanto os pilares", explicou Battisti.

O QUE DIZ O DER-ES