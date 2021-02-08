Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva no ES

Fundão registra maior acumulado de chuva do ES em 24h

Em seguida, Governador Lindenberg registrou 80,90 milímetros de chuva e Afonso Cláudio 77,33 milímetros. A Capital, Vitória, ficou em 18° lugar do ranking da chuva; veja lista completa e previsão para os próximos dias
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

08 fev 2021 às 18:49

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 18:49

Volume de chuva contraria previsão do tempo para fevereiro no ES
Vitória ficou em 18º lugar no ranking das cidades que registraram grande acumulado de chuva nas últimas 24h Crédito: Carlos Alberto Silva
As últimas 24 horas foram de chuva em todo o território do Espírito Santo e, de acordo com um boletim extraordinário divulgado pela Defesa Civil do Estado nesta segunda-feira (8), Fundão foi o município que mais acumulou chuva no período, com 80,97 milímetros. 
Em seguida, Governador Lindenberg registrou 80,90 milímetros de chuva e Afonso Cláudio 77,33 milímetros. A Capital, Vitória, ficou em 18º lugar do ranking da chuva.
O boletim destaca que a maioria dos alertas vigentes para o Estado, de risco hidrológico e risco de movimento de massa, são moderados. Serra e Ibitirama têm risco alto para movimento de massa. Há ainda quatro avisos meteorológicos vigentes, todos válidos até às 9h desta terça-feira (9).
Acumulado de chuva em municípios do ES nas últimas 24h
Acumulado de chuva em municípios do ES nas últimas 24h Crédito: Defesa Civil | ES
É moderada a possibilidade de eventos hidrológicos em todo o Espírito Santo, em especial na Região Central e Metropolitana de Vitória, devido à previsão de continuidade da chuva na forma de pancadas fracas a moderadas ao Sul do Estado e moderadas ao Norte.
Há a previsão de alagamentos, inundações de pequenos rios e enxurradas nas áreas urbanas nas regiões citadas.
Na Serra, uma pessoa ficou ferida após o destelhamento de uma residência na região de Jacaraípe no último domingo (7). A vítima, que não teve o nome divulgado, foi socorrida e levada ao hospital.

Veja Também

Chuva causa alagamentos em ruas de Pinheiros, no Norte do ES

Chuva no ES: parte de telhado de quiosque desaba em praça de Linhares

Inmet alerta que chuvas continuarão fortes no Centro-Oeste e Sudeste

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES Clima defesa civil espírito santo Fundão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados