Fundão registra maior acumulado de chuva do ES em 24h

Vitória ficou em 18º lugar no ranking das cidades que registraram grande acumulado de chuva nas últimas 24h Crédito: Carlos Alberto Silva

As últimas 24 horas foram de chuva em todo o território do Espírito Santo e, de acordo com um boletim extraordinário divulgado pela Defesa Civil do Estado nesta segunda-feira (8), Fundão foi o município que mais acumulou chuva no período, com 80,97 milímetros.

Em seguida, Governador Lindenberg registrou 80,90 milímetros de chuva e Afonso Cláudio 77,33 milímetros. A Capital, Vitória, ficou em 18º lugar do ranking da chuva.

O boletim destaca que a maioria dos alertas vigentes para o Estado, de risco hidrológico e risco de movimento de massa, são moderados. Serra e Ibitirama têm risco alto para movimento de massa. Há ainda quatro avisos meteorológicos vigentes, todos válidos até às 9h desta terça-feira (9).

Acumulado de chuva em municípios do ES nas últimas 24h Crédito: Defesa Civil | ES

É moderada a possibilidade de eventos hidrológicos em todo o Espírito Santo, em especial na Região Central e Metropolitana de Vitória, devido à previsão de continuidade da chuva na forma de pancadas fracas a moderadas ao Sul do Estado e moderadas ao Norte.

Há a previsão de alagamentos, inundações de pequenos rios e enxurradas nas áreas urbanas nas regiões citadas.

Na Serra, uma pessoa ficou ferida após o destelhamento de uma residência na região de Jacaraípe no último domingo (7). A vítima, que não teve o nome divulgado, foi socorrida e levada ao hospital.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.