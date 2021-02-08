Fundão registra maior acumulado de chuva do ES em 24h

As últimas 24 horas foram de chuva em todo o território do Espírito Santo e, de acordo com um boletim extraordinário divulgado pela Defesa Civil do Estado nesta segunda-feira (8), Fundão foi o município que mais acumulou chuva no período, com 80,97 milímetros.
Em seguida, Governador Lindenberg registrou 80,90 milímetros de chuva e Afonso Cláudio 77,33 milímetros. A Capital, Vitória, ficou em 18º lugar do ranking da chuva.
O boletim destaca que a maioria dos alertas vigentes para o Estado, de risco hidrológico e risco de movimento de massa, são moderados. Serra e Ibitirama têm risco alto para movimento de massa. Há ainda quatro avisos meteorológicos vigentes, todos válidos até às 9h desta terça-feira (9).
É moderada a possibilidade de eventos hidrológicos em todo o Espírito Santo, em especial na Região Central e Metropolitana de Vitória, devido à previsão de continuidade da chuva na forma de pancadas fracas a moderadas ao Sul do Estado e moderadas ao Norte.
Há a previsão de alagamentos, inundações de pequenos rios e enxurradas nas áreas urbanas nas regiões citadas.
Na Serra, uma pessoa ficou ferida após o destelhamento de uma residência na região de Jacaraípe no último domingo (7). A vítima, que não teve o nome divulgado, foi socorrida e levada ao hospital.
COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA
A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.