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Oportunidades

Conselho do ES abre processo seletivo com salário de quase R$ 5.000

Aprovados recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1.166; chances são para cargos de niveis médio, técnico e superior

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 15:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 mai 2026 às 15:02
Prova de concurso
Candidatos responde questões de prova de concurso público Magnific

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo (CRT-ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo público com 290 vagas, sendo quatro imediatas e as demais destinadas à formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior.


A remuneração é de R$ 2.256,22 para auxiliar administrativo; R$ 3.948,38 para agente de fiscalização; R$ 3.384,32 para técnico de serviços operacionais; e R$ 4.956,54 para analista administrativo e analista contábil. Os selecionados também receberão auxílio-alimentação de R$ 1.166,00, auxílio-transporte e plano de saúde com coparticipação. A carga horária para todas as funções é de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 8 de junho, no site do Instituto Quadrix, empresa responsável pelo certame.  A taxa de inscrição é de R$ 65 para cargos de nível médio, R$ 68 para nível técnico e R$ 70 para nível superior.


As provas objetivas estão previstas para o dia 12 de julho de 2026, em Vitória. O processo seletivo contará ainda com avaliação de títulos para os cargos de nível superior. Os aprovados atuarão na sede do conselho, localizada em Vitória, e serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).


A validade da seleção será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período.

O CRT-ES é uma autarquia federal criada pela Lei nº 13.639/2018 e integra o sistema CFT/CRTs. O órgão é responsável pelo registro profissional dos técnicos industriais — em mais de 170 modalidades — no Espírito Santo, pelo registro de empresas da área, pela fiscalização do exercício profissional e pela emissão de documentos, como o Termo de Responsabilidade Técnica (TRT).

Confira os cargos

NÍVEL MÉDIO

Auxiliar administrativo (60, sendo uma para vaga imediata e as demais para cadastro de reserva)


NÍVEL TÉCNICO

Agente de fiscalização (70, sendo duas para vaga imediata e as demais para cadastro de reserva)

Técnico de serviços operacionais (60, sendo uma para vaga imediata e as demais para cadastro de reserva)


NÍVEL SUPERIOR

Analista administrativo (50 para formação de cadastro de reserva)

Analista contábil (50 para formação de cadastro de reserva)

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