Conselho do ES abre processo seletivo com salário de quase R$ 5.000

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 8 de junho, no site do Instituto Quadrix, empresa responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 65 para cargos de nível médio, R$ 68 para nível técnico e R$ 70 para nível superior.





As provas objetivas estão previstas para o dia 12 de julho de 2026, em Vitória. O processo seletivo contará ainda com avaliação de títulos para os cargos de nível superior. Os aprovados atuarão na sede do conselho, localizada em Vitória, e serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).





A validade da seleção será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período.