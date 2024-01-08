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60 casos por dia

ES registrou mais de 21 mil agressões a mulheres em 2023

Estado teve crescimento nos casos de violência doméstica no último ano, com cidades do interior apresentando os maiores aumentos percentuais
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

08 jan 2024 às 18:19

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 18:19

Violência doméstica, relacionamento abusivo, lei maria da penha, assédio,
Espírito Santo registrou 21.941 casos de violência doméstica em 2023 Crédito: Shutterstock
Enquanto o número de feminicídios ficou estacionado em 35 casos de 2022 para 2023 no Espírito Santo, o número de agressões a mulheres subiu 7,4% no Estado de um ano para o outro. Foram registrados 21.941 episódios de violência doméstica, o que representa uma média de 60 mulheres agredidas por dia. Em 2022, no total, foram 20.431 ocorrências.
A maioria dessas agressões aconteceu no ambiente residencial (70,2%), segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Isto é, a cada dez mulheres vítimas de violência em território capixaba, sete foram agredidas dentro de casa.
As agressões em via pública representam 16,5%. Já aquelas realizadas em ambiente virtual chegam a 4,2%. Também há registros de ocorrências em comércios (2,4%), hospitais (0,9%), repartições públicas (0,4%), escolas (0,3%) e casas de shows (0,2%). E 4,8% das agressões ocorreram em outros locais.
Os dados apontam ainda que os dias de domingo (17,3%) e segunda-feira (20,3%) são aqueles com maior incidência de agressões a mulheres no Estado. 
ES registrou mais de 21 mil agressões a mulheres em 2023
De acordo com a professora da Universidade Federal de Viçosa, Gilmaria Ramos, apesar da eficácia da Lei Maria da Penha, o aumento do número pede a necessidade de políticas públicas que deem maior visibilidade à vítima e intimidem os agressores.
"Em minhas pesquisas, tenho observado que as medidas punitivas em relação ao agressor pouco os intimida, o que desencadeia em práticas de violência e feminicídio. Isso impede que tenhamos uma queda nos índices de violência. O ideal é a criação de políticas de deem voz e a oportunidade de independência à mulher, a fim de provocar rachaduras na cultura do machismo."
Gilmaria Ramos - Professora da Universidade Federal de Viçosa
Gilmara, que também é pesquisadora da área de teorias feministas e violência de gênero, completa: “Enquanto isso, é necessário que os casos sejam levados a sério e punidos logo nos primeiros sinais de violência, como agressão verbal e empurrões para intimidar os agressores e impedir suas investidas”, explicou 
Os municípios com mais registros de casos em 2023 foram Serra (2.073), Vila Velha (2.053) e Cariacica (1.813), na Região Metropolitana; seguidos por Linhares (1.371), no Norte capixaba. Entretanto, são cidades do interior capixaba que mais registraram aumento percentual dos casos de violência doméstica, em relação a 2022.
Em Água Doce do Norte, por exemplo, o aumento foi de 64%, saindo de 33 para 54 casos entre um ano e outro. Localizado no Noroeste do Estado, o município tem uma população estimada em 11 mil habitantes.
Já Alto Rio Novo, com menos de 8 mil habitantes, teve aumento de 56% nas notificações, que chegaram a 61 em 2023; nos 12 meses anteriores, foram 39. Em Dores do Rio Preto, o aumento foi de 36%, passando de 33 para 45 casos.
Na outra ponta, Divino de São Lourenço teve queda de 44% nos registros relacionados à Lei Maria da Penha, passando de nove para cinco casos. Conceição do Castelo reduziu suas estatísticas em 37%, retornando aos dois dígitos (73) depois de chegar a 116 casos em 2022. Já os casos registrados em Itarana caíram de 51 para 33 — uma queda de 35%.

Correção

08/02/2024 - 4:52
Na tabela "Os 10 municípios com mais registros de violência doméstica nos termos da Lei Maria da Penha no ES em 2023", São Mateus é o nono município com mais casos de violência registrados (871) e não São Roque do Canaã, como havia sido publicado erroneamente na versão anterior deste texto.

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