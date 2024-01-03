8 em cada 10 mortes violentas no ES são de pretos e pardos; entenda

Além disso, na lista dos 978 homícidios, 51% das vítimas estavam na faixa etária de 15 a 29 anos e 93% eram do sexo masculino.

“Esses números apontam para dados complexos. Quando vemos 80% dos pretos e pardos mortos, imediatamente vamos remeter à questão da pobreza, mas a realidade é mais complexa e são muitos fatores que influenciam para isso. O Brasil convive, há muitos anos, com um verdadeiro genocídio da população negra. Temos dados históricos que oscilam, ao mesmo tempo que são contínuos na sociedade brasileira, onde a população negra está sempre à margem da sociedade”, aponta Jônatas Nery, doutorando em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e membro do Movimento Negro Unificado do Espírito Santo (MNU-ES).

De acordo com Jônatas, o envolvimento com o tráfico não pode ser o único fator a ser analisado para explicar e apontar a morte de pessoas negras, já que, em comunidades periféricas, várias outras situações podem se desdobrar para conflitos internos. "Além disso, já está enraizado na sociedade que continuaremos vendo ações (operações) do Estado para regiões de vulnerabilidade social", ressalta.

"Precisamos de serviços públicos eficazes e condições dignas de trabalho para melhorar as condições de sobrevivência. Precisamos pensar uma sociedade que seja, de fato, voltada para a coletividade, assim trazendo qualidade de vida para toda a população, não apenas para a elite" Jônatas Nery - Membro do Movimento Negro Unificado do Espírito Santo (MNU-ES)

Durante coletiva de imprensa na manhã de terça, no Palácio Anchieta, em Vitória , o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, foi enfático ao afirmar que "o perfil de quem mata é parecido com o de quem morre".

E explicou: "É um desafio para a sociedade brasileira como um todo enfrentar esse problema para diminuir essa desigualdade social. [Temos que] oportunizar e [gerar] emprego e renda a essas pessoas, para que sejam retiradas do mundo do tráfico de entorpecentes", disse Ramalho, que apontou ações sociais como opção para a retirada de pessoas de áreas de vulnerabilidade.

"Esse não é um problema da polícia. Mas precisamos atacar isso com muita veemência" Coronel Alexandre Ramalho - Secretario de Segurança Pública do Espírito Santo

Capital com aumento de homicídios

De todos os municípios da Região Metropolitana, apenas Vitória apresentou aumento no número de homicídios dolosos — aqueles em que há a intenção de matar — de 2022 para 2023, conforme os dados divulgados pela Sesp. De um ano para outro, o número de assassinatos saltou de 70 para 85 na Capital, o equivalente a 21,4% de crescimento.

Para o doutor em Ciências Humanas Marco Aurélio Borges, coordenador e professor do curso de mestrado em Segurança Pública da Universidade Vila Velha (UVV), vários motivos podem ter contribuído para os indicadores negativos de Vitória, muitos dos quais associados ao tráfico de drogas.

Ele aponta que tanto aspectos amplos, como facilitação do acesso a armas e rota do tráfico internacional, quanto fatores locais, a exemplo de mortes e prisões de traficantes na Capital, são causas possíveis. Marco Aurélio, no entanto, observa que é necessário fazer uma análise mais aprofundada para afirmar se há, de fato, uma tendência de crescimento da violência em Vitória, como indicam os números.