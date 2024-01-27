Confronto a tiros deixa dois mortos e um homem ferido em Vitória

Material apreendido durante operação da PM no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Daniel Marçal

Dois homens foram mortos e um terceiro quebrou os pés nesta sexta-feira (26), no Bairro da Penha, em Vitória . Segundo a Polícia Militar , uma equipe fazia incursão pela Escadaria dos Trabalhadores — conhecido como importante ponto do tráfico de drogas da região — quando foi surpreendida por criminosos. Segundo o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, um intenso confronto a tiros se iniciou.

"Durante essa troca de tiros, a Força Tática fez o pronto revide. Dois indivíduos que continuaram a atirar contra a PM foram alvejados. Vieram a óbito no hospital. Duas armas de fogo foram apreendidas, [além de] munição, dinheiro, radiocomunicador e drogas. Um terceiro indivíduo que estava no meio desses traficantes, ao tentar fugir, caiu de um barranco e quebrou os dois pés. Foi socorrido e está no hospital São Lucas [em Vitória]", detalhou Caus.

O repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, apurou que o homem ferido se chama João Vitor Lopes Loureiro, de 24 anos. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. De acordo com o comandante-geral, ele já teria sido preso, em 2021, junto com o irmão de Marujo, criminoso mais procurado do Espírito Santo. "Posteriormente, após ser liberado do hospital, será conduzido ao Centro de Triagem de Viana", afirmou Caus.