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No Bairro da Penha

Confronto a tiros deixa dois mortos e um homem ferido em Vitória

Publicado em

26 jan 2024 às 21:19
Material apreendido durante operação da PM no Bairro da Penha, em Vitória
Material apreendido durante operação da PM no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Daniel Marçal
Dois homens foram mortos e um terceiro quebrou os pés nesta sexta-feira (26), no Bairro da Penha, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, uma equipe fazia incursão pela Escadaria dos Trabalhadores — conhecido como importante ponto do tráfico de drogas da região — quando foi surpreendida por criminosos. Segundo o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, um intenso confronto a tiros se iniciou.
"Durante essa troca de tiros, a Força Tática fez o pronto revide. Dois indivíduos que continuaram a atirar contra a PM foram alvejados. Vieram a óbito no hospital. Duas armas de fogo foram apreendidas, [além de] munição, dinheiro, radiocomunicador e drogas. Um terceiro indivíduo que estava no meio desses traficantes, ao tentar fugir, caiu de um barranco e quebrou os dois pés. Foi socorrido e está no hospital São Lucas [em Vitória]", detalhou Caus.
O repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, apurou que o homem ferido se chama João Vitor Lopes Loureiro, de 24 anos. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. De acordo com o comandante-geral, ele já teria sido preso, em 2021, junto com o irmão de Marujo, criminoso mais procurado do Espírito Santo. "Posteriormente, após ser liberado do hospital, será conduzido ao Centro de Triagem de Viana", afirmou Caus.
A Polícia Civil investigará o caso pelo Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. João Vitor Lopes Loureiro — o que quebrou os dois pés — foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e teve um mandado de prisão cumprido. Ele será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Imediações do Kleber Andrade

Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)

Publicado em 08/04/2026 às 06:20
Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica
Show do Guns será no domingo (12) no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: SESPORT/Divulgação
A Prefeitura de Cariacica divulgou as intervenções no trânsito e áreas para embarque e desembarque de passageiros para o show da banda internacional Guns N'Roses, no Estádio Kleber Andrade, no domingo (12).
Segundo a prefeitura, as intervenções acontecem a partir da meia-noite de sábado (11) para domingo (12) e seguem até as 6 horas de segunda-feira (13). Toda a área será acompanhada por agentes de trânsito e da Guarda Municipal de Cariacica, que vão monitorar o espaço.
Mapa mostra áreas de embarque e desembarque e passagem de pedestres para show
Mapa mostra áreas de embarque e desembarque e passagem de pedestres para show Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cariacica
Serão colocadas barreiras de interdição em diversas ruas no entorno do Estádio Kleber Andrade, impedindo o acesso de veículos e priorizando o trânsito de pedestres. Além disso, cerquites (telas de sinalização) serão utilizados na Avenida Mário Gurgel para sinalizar o acesso de veículos e pedestres.
O acesso de pedestres será realizado pela via marginal da Avenida Mário Gurgel, no sentido Cariacica - Viana. Neste local também estarão alocados os ambulantes. A mesma via também faz parte do corredor de emergência, que será usado em caso de necessidade, também passando pela Avenida Rio Branco, no acesso ao estádio.
Quem optar por chegar ao show por meio do Sistema Transcol ou por carros de aplicativo, irá desembarcar no acostamento da via central da Avenida Mário Gurgel, no sentido Cariacica - Viana, no trecho que corresponde da altura do posto de combustíveis até pouco antes do Viaduto Dona Rosa. No sentido oposto, o desembarque será realizado na via marginal, no trecho entre a faculdade Pio XII até a rotatória. Após o evento, esse mesmo trecho será utilizado para embarque no sentido Vitória.
Rota para desembarque de pessoas com deficiência
Rota para desembarque de pessoas com deficiência Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cariacica
Para desembarque de Pessoas com Deficiência também foi criada uma rota especial. O veículo deverá acessar a rua localizada entre a Obramax e o Supermercado Sempre Tem, seguindo à esquerda pela rua do Meridional, acessando a Rua Pedro de Almeida até a Rua Topázio, ao lado da casa de shows Matrix, onde será o desembarque. Veículos oficiais da Polícia Federal e do Tribunal de Justiça seguem a mesma rota, estendendo o caminho pela Rua Adenis Paulo Filho e realizado o desembarque na Rua Gervásio Dalcol, em frente ao estádio.
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/
Mudanças no Executivo

Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Publicado em 07/04/2026 às 20:57
Ferraço anuncia Paulo Marcos Lemos como novo secretário de Esportes Crédito: Divulgação
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), oficializou, nesta terça-feira (7), mais um nome em seu secretariado. Paulo Marcos Lemos, servidor público e ex-atleta de judô e jiu-jítsu, foi anunciado para comandar a Secretaria de Estado de Esportes.
Formado em Direito, com pós-graduação em gestão pública, o novo secretário vai substituir José Carlos Nunes (PT), que deixou o posto para se dedicar à pré-candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de outubro.
No comunicado sobre o novo nome à frente do Esporte no Espírito Santo, o governador agradeceu os serviços prestados pelo ex-secretário e desejou sucesso em sua caminhada.

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Tiago Alencar

Repórter / [email protected]
Tiago Alencar
Transportava leite

Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Publicado em 07/04/2026 às 18:45
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha
O baú do caminhão pegou fogo na BR 101 em Iconha, e uma faixa do Contorno precisou ser interditada Crédito: Redes sociais
Um caminhão, carregado de caixas de leite, pegou fogo no quilômetro 1 do Contorno de Iconha, no Sul do Espírito Santo, na BR 101, na tarde desta terça-feira (7). Segundo informações da concessionária que administra a via, a Ecovias Capixaba, não há feridos. Porém, a faixa 2 da pista precisou ser interditada para o combate às chamas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), metade da carga e um terço do veículo ficaram queimados. A informação é de que o trânsito está fluindo sem engarrafamento. Para atendimento, foram acionados o Corpo de Bombeiros, além de recursos da concessionária, como veículo de inspeção, guincho e ambulância. 
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
BR 101

Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Publicado em 07/04/2026 às 18:24
As vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Camilo em Aracruz. A pista de retorno precisou ser interditada
Colisão entre dois carros deixou três feridos em trecho da BR 101 em Ibiraçu Crédito: PRF
Uma colisão entre dois carros deixou três pessoas feridas na tarde desta terça-feira (7), no km 214 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Ecovias Capixaba, o acidente foi registrado por volta das 16h40. Duas vítimas tiveram ferimentos de média gravidade e uma sofreu lesões leves.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem, de 61 anos, que estava em um Voyage branco, e uma mulher, de 39 anos, ocupante de um Celta cinza, foram encaminhados ao Hospital São Camilo, em Aracruz.
A faixa de retorno precisou ser interditada.
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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Violência

Homem é preso após ameaçar familiares e atirar contra policiais em Linhares

Publicado em 07/04/2026 às 16:23
O suspeito se rendeu após horas de cerco policial e negociação com um advogado. No imóvel, foram apreendidos revólver, machadinha e facão
Equipes do Batalhão de Missões Especiais também foram acionadas para a ocorrência em Linhares Crédito: Leitor/A Gazeta
Um homem de 33 anos foi preso após ameaçar familiares e atirar contra policiais militares nesta segunda-feira (06), em Linhares, região Norte do Espírito Santo. O bairro onde o caso ocorreu não será divulgado para preservar a identidade das vítimas. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou após denúncias de que o suspeito teria feito ameaças de morte contra a sobrinha e a própria mãe, e estaria armado. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o homem trancado dentro de casa, recusando-se a sair.
Durante a tentativa de negociação, o suspeito passou a agir de forma agressiva e chegou a disparar contra os militares, que revidaram. O imóvel foi cercado e equipes do Batalhão de Missões Especiais também foram acionadas. Após algumas horas e com apoio de um advogado, o homem se rendeu sem necessidade de invasão. Na residência, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com munições, além de uma machadinha, uma navalha e um facão.
De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça na forma da Lei Maria da Penha, tentativa de homicídio cometida contra agente de segurança pública no exercício da função, posse irregular de arma de fogo e desacato. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.
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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Manutenção

Fornecimento de água é paralisado em mais de 20 bairros na Serra

Publicado em 07/04/2026 às 16:06
Uma manutenção provocou a suspensão temporária do abastecimento de água em 27 bairros da Serra, na Grande Vitória, até as 20h desta terça-feira (7). Segundo a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), a intervenção ocorre no Sistema de Água Reis Magos, que atende parte do município.
A companhia informou que o serviço deve ser normalizado em até 24h, de forma gradual, após a conclusão do serviço, e pediu para que os moradores reservem água neste período. Caso ela chegue às torneiras com alteração na cor, a Cesan orienta que o líquido seja descartado e o órgão acionado pelo telefone 115, site www.cesan.com.br, aplicativo — por Android ou iOS — ou pelo WhatsApp (27) 3422-0115. 
Confira os bairros afetados:
  • Belvedere;
  • Caçaroca;
  • Campinho da Serra I e II;
  • Cascata;
  • Centro da Serra;
  • Colina da Serra;
  • Continental;
  • Divinópolis;
  • Jardim Bela Vista;
  • Jardim da Serra;
  • Jardim Guanabara;
  • Jardim Primavera;
  • Maria Niobe;
  • Nossa Senhora da Conceição;
  • Palmeiras;
  • Planalto Serrano;
  • Putiri;
  • Residencial Centro da Serra;
  • Santo Antônio;
  • São Judas Tadeu; 
  • São Lourenço;
  • São Marcos I e II;
  • Vista da Serra I e II.
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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Norte do ES

Pescadores encontram corpo boiando em lagoa urbana de Linhares

Publicado em 07/04/2026 às 15:48
Um corpo foi encontrado boiando em uma lagoa do bairro São José, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (07). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada após pescadores avistarem o que pareciam ser dois corpos no local. No entanto, ao chegarem ao local, os militares constataram que se tratava de apenas uma pessoa do sexo masculino. O outro era uma carcaça de um animal.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e será investigado pela Delegacia de Homicídios de Linhares. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passará por exames para identificação e determinação da causa da morte. O prazo para o laudo é de até 10 dias, podendo ser prorrogado.
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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Acidente

Mais um caminhão com carga de granito tomba em Cachoeiro

Publicado em 07/04/2026 às 15:04
Mais um caminhão com carga de granito tomba em Cachoeiro
Mais um caminhão com carga de granito tombou em Cachoeiro Crédito: Redes sociais
O passageiro de um carro ficou ferido após parte da carga de chapas de granito se desprender de um caminhão e atingir um carro parado às margens da BR 482, na manhã desta terça-feira (7), em Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente com o mesmo tipo de carga é o segundo registrado nesta semana. 
De acordo com as informações da Polícia Militar, o caminhão seguia no sentido Cachoeiro de Itapemirim quando, ao passar por uma curva, parte da carga se soltou e caiu no acostamento. No local, um automóvel estava parado para o desembarque de um passageiro, que acabou sendo atingido pelas chapas. A vítima sofreu ferimentos e foi socorrida por uma equipe do Samu. O estado de saúde do passageiro não foi divulgado. Não há informação de interdição de pista e limpeza do trecho. 
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em Cidade Pomar

Homem morre após ser baleado durante confronto com a PM na Serra

Publicado em 07/04/2026 às 14:33
Douglas Alberto Vitor Querino, de 31 anos, morreu após confronto com a Polícia Militar
Douglas Alberto Vitor Querino, de 31 anos, morreu após confronto com a Polícia Militar Crédito: Reprodução
Um homem de 31 anos, identificado como Douglas Alberto Vitor Querino, morreu após ser baleado durante um confronto com a Polícia Militar no bairro Cidade Pomar, na Serra, na noite da última segunda-feira (6). 
De acordo com a corporação, o confronto começou quando criminosos atiraram contra policiais que faziam patrulhamento no bairro, após denúncias de que suspeitos estariam preparando drogas e testando armas na região. Depois da troca de tiros, eles fugiram. Durante buscas na área, os militares localizaram Douglas caído no chão, ao lado de uma pistola carregada com quatro munições.
Ele estava ferido e foi socorrido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, mas não resistiu. No local, a polícia apreendeu 90 pinos de cocaína, 50 pedras de crack, uma pistola e munições. O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), responsável por apurar ocorrências de morte por intervenção legal de agente do Estado.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Investigação

Mulher em moto atira contra homem em Piúma no Sul do ES

Publicado em 07/04/2026 às 12:44
Duas mulheres são procuradas pela polícia após um homem ser baleado em Piúma, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (6). O crime ocorreu no bairro Nova Esperança. Segundo a Polícia Militar, as suspeitas chegaram em uma moto e pararam em frente à residência da vítima.
Elas chamaram o homem, que saiu do imóvel. Após uma discussão, uma das mulheres sacou uma arma e atirou na testa da vítima, que foi levado para um hospital pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).
Detalhes adicionais sobre a ocorrência não foram divulgados. A Polícia Civil solicita que informações que auxiliem na investigação sejam repassadas pelo Disque-Denúncia (181). O serviço é gratuito, o anonimato é garantido e denúncias também podem ser feitas pela internet
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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