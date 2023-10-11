Coronel Ramalho liga Marujo a "tudo de ruim que acontece na Grande Vitória"

Fernando Moraes Pereira Pimenta, vulgo Marujo, é número um na lista dos mais procurados da Grande Vitória Crédito: Divulgação/Sesp

Durante coletiva na Praça de Itararé, em Vitória , na noite desta terça-feira (10) para anunciar o reforço no policiamento na região, o secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, afirmou que Fernando Moraes Pimenta, o "Marujo" deve ter ligação com os acontecimentos “ruins” ligados à criminalidade que assola a área da Capital.

"Esse cara (Marujo) deve ter tudo de ruim em Itararé e no entorno da Grande Vitória. Estamos no encalço, mas ele está sempre em fuga e manda mão de obra barata para cumprir ações como assassinato e tráfico" Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança Pública

O Coronel ainda identificou que a dificuldade de encontrar o traficante se deve às fortes ramificações dele dentro do mundo do crime. “Ele fica comercializando drogas e armas, impulsionando o crime. Mas é nosso papel colocar a inteligência e o cerco de segurança para tentar prendê-lo e precisamos da legislação para pena ficar maior para traficantes”, falou.

Número 1

Marujo é considerado o traficante mais procurado do Espírito Santo . Com nove mandados de prisão em aberto, ele é o chefe do tráfico de drogas do Bairro da Penha e Bonfim, na Capital, e responde diretamente à cúpula da liderança do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção que comanda a região e se estende a vários bairros – não só na Grande Vitória como no interior do Estado.

Facções se enfrentam

As facções Terceiro Comando Puro e Primeiro Comando Puro, lideradas, respectivamente, por Luan Veras e Marujo estão se enfrentando, segundo o Comandante-Geral da Polícia Militar Coronel Douglas Caus. Para controlar a situação uma Operação será feito nos próximos dias no Bairro da Penha, São Benedito, Morro da Floresta e Morro do Macaco. “A operação vai funcionar até a situação nesses locais se acalmar”, contou.

As forças de segurança realizam também, nesta terça-feira, reforço de patrulhamento na região do Bairro da Penha, Itararé e bairros adjacentes, em resposta às últimas ocorrências registradas na região. Na manhã desta terça, um adolescente de 15 anos morreu baleado em um beco no Bairro da Penha, e a tarde um carro de um policial militar foi incendiado em Itararé.

Os moradores de Itararé também passaram parte da madrugada ouvindo rajadas de tiros na região. Os moradores até filmaram o momento de alguns disparos. Em nota, a Polícia Militar disse que "registrou a ocorrência de disparos de arma de fogo na região de Itararé, em Vitória. O patrulhamento foi intensificado e buscas foram realizadas, mas não houve nenhum suspeito detido, assim como também não houve registro de feridos no local".

Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros em um beco de Itararé, em Vitória Crédito: Oliveira Alves

“O policiamento está reforçado desde ontem e as tropas especializadas e força tática vão cumprir mandado de prisão e abordar quem estiver com fuzil e pistolas tentando controlar a região”, explicou Caus.