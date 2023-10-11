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Buscas sem fim

Coronel Ramalho liga Marujo a "tudo de ruim que acontece na Grande Vitória"

Secretário estadual de Segurança atribuiu os ataques e tensão registrados no Bairro da Penha e Itararé ao foragido mais procurado da região; o traficante é o chefe da facção que comanda a área da Capital

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 21:39

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

10 out 2023 às 21:39
Fernando Moraes Pereira Pimenta, vulgo Marujo
Fernando Moraes Pereira Pimenta, vulgo Marujo, é número um na lista dos mais procurados da Grande Vitória Crédito: Divulgação/Sesp
Durante coletiva na Praça de Itararé, em Vitória, na noite desta terça-feira (10) para anunciar o reforço no policiamento na região, o secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, afirmou que Fernando Moraes Pimenta, o "Marujo" deve ter ligação com os acontecimentos “ruins” ligados à criminalidade que assola a área da Capital. 
"Esse cara (Marujo) deve ter tudo de ruim em Itararé e no entorno da Grande Vitória. Estamos no encalço, mas ele está sempre em fuga e manda mão de obra barata para cumprir ações como assassinato e tráfico"
Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança Pública
O Coronel ainda identificou que a dificuldade de encontrar o traficante se deve às fortes ramificações dele dentro do mundo do crime. “Ele fica comercializando drogas e armas, impulsionando o crime. Mas é nosso papel colocar a inteligência e o cerco de segurança para tentar prendê-lo e precisamos da legislação para pena ficar maior para traficantes”, falou.

Número 1

Marujo é considerado o traficante mais procurado do Espírito Santo. Com nove mandados de prisão em aberto, ele é o chefe do tráfico de drogas do Bairro da Penha e Bonfim, na Capital, e responde diretamente à cúpula da liderança do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção que comanda a região e se estende a vários bairros – não só na Grande Vitória como no interior do Estado.

Facções se enfrentam

As facções Terceiro Comando Puro e Primeiro Comando Puro, lideradas, respectivamente, por Luan Veras e Marujo estão se enfrentando, segundo o Comandante-Geral da Polícia Militar Coronel Douglas Caus. Para controlar a situação uma Operação será feito nos próximos dias no Bairro da Penha, São Benedito, Morro da Floresta e Morro do Macaco. “A operação vai funcionar até a situação nesses locais se acalmar”, contou.
As forças de segurança realizam também, nesta terça-feira, reforço de patrulhamento na região do Bairro da Penha, Itararé e bairros adjacentes, em resposta às últimas ocorrências registradas na região. Na manhã desta terça, um adolescente de 15 anos morreu baleado em um beco no Bairro da Penha, e a tarde um carro de um policial militar foi incendiado em Itararé.
Os moradores de Itararé também passaram parte da madrugada ouvindo rajadas de tiros na região. Os moradores até filmaram o momento de alguns disparos. Em nota, a Polícia Militar disse que "registrou a ocorrência de disparos de arma de fogo na região de Itararé, em Vitória. O patrulhamento foi intensificado e buscas foram realizadas, mas não houve nenhum suspeito detido, assim como também não houve registro de feridos no local".
Adolescente de 15 anos morre em beco em Itararé, em Vitória
Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros em um beco de Itararé, em Vitória Crédito: Oliveira Alves
“O policiamento está reforçado desde ontem e as tropas especializadas e força tática vão cumprir mandado de prisão e abordar quem estiver com fuzil e pistolas tentando controlar a região”, explicou Caus.
Coronel Ramalho liga Marujo a tudo de ruim que acontece na Grande Vitória

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