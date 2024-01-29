Confronto a tiros deixa um homem morto no Bairro da Penha

Um confronto na região do Bairro da Penha, em Vitória , deixou uma pessoa morta no início da tarde desta segunda-feira (29). Segundo a Polícia Militar , uma equipe estava na região, quando foi recebida a tiros. "A injusta agressão foi revidada e um indivíduo foi baleado, sendo socorrido pelos militares, porém o suspeito não resistiu aos ferimentos", informou a corporação.

Ainda de acordo com a PM, policiais realizaram saturação na área da ocorrência e apreenderam uma pistola calibre 9mm, 12 munições calibre 9mm, um rádio comunicador, um celular e 230 reais.

Materiais apreendidos após morte de homem na região do Bairro da Penha Crédito: Divulgação

Já a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). "Não dispomos de mais informações, pois a equipe ainda está realizando diligências", frisou, em nota.

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A Guarda Civil Municipal de Vitória também destacou que, devido à morte do homem, "reforçou o patrulhamento na região, em especial nas avenidas Marechal Campos e Leitão da Silva".

Manifestação

Pouco tempo depois, um protesto que pedia por paz nas comunidades tomou a Avenida Leitão da Silva, também na Capital. O repórter João Brito, da TV Gazeta, esteve no local, e apurou que uma das vias no sentido Beira-Mar chegou a ficar interditada. Cerca de 10 minutos depois, foi desbloqueada. Às 15h30, o fluxo de veículo já estava normalizado.

Protesto pede por paz na Avenida Leitão da Silva, em Vitória

Os manifestantes explicaram que o ato não teve ligação direta com a ocorrência na região, mas foi uma resposta às ações da Polícia Militar, que, segundo eles, comete excessos durante operações e patrulhamentos de rotina.

O que diz a PM

Em relação ao protesto, o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, alegou que 40 pessoas estiveram no local, e que militares atuaram para que não conseguissem fechar a via.

"Nós já falamos e manteremos a nossa fala: de que não haverá fechamento da Leitão da Silva ou de qualquer ponto da Grande Vitória, determinado por traficantes. Esse tipo de protesto, quando vem – teoricamente, conforme estamos levantando com a inteligência, a mando de traficantes - é uma forma de levar a população a fazer um protesto contra a ação da PM. Se alguém tiver alguma reclamação da ação da Polícia Militar, a corregedoria está de portas abertas, para que nós possamos verificar o desvio de conduta de qualquer policial", afirmou.

Transporte coletivo

"No entanto, outras, como a 182, estão cumprindo o trajeto normalmente. As equipes de fiscalização estão acompanhando os itinerários. Assim que a situação se normalizar, os itinerários originais voltarão a ser cumpridos", destacou, em nota.