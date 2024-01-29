Tensão em Vitória: ônibus do Transcol mudam rota após morte e protesto

"No entanto, outras, como a 182, estão cumprindo o trajeto normalmente. As equipes de fiscalização estão acompanhando os itinerários. Assim que a situação se normalizar, os itinerários originais voltarão a ser cumpridos", destacou, em nota.

A Ceturb também informou que desvios foram realizados na linha 031/031-A, que precisou retornar na Avenida Nossa Senhora da Penha; na linha ⁠125, com desvio pela rua Maria Rosa; e na linha ⁠241, que teve de passar também pela Avenida Nossa Senhora da Penha.