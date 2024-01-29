Tensão em Vitória: ônibus do Transcol mudam rota após morte e protesto

Devido à morte de um homem e ao protesto que ocupou parte da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, alguns ônibus do Sistema Transcol mudaram de rota na tarde desta segunda-feira (29). As principais linhas afetadas, segundo a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb), foram as 051, 052 e 172, que tiveram a operação afetada no interior de alguns bairros.
"No entanto, outras, como a 182, estão cumprindo o trajeto normalmente. As equipes de fiscalização estão acompanhando os itinerários. Assim que a situação se normalizar, os itinerários originais voltarão a ser cumpridos", destacou, em nota.
A Ceturb também informou que desvios foram realizados na linha 031/031-A, que precisou retornar na Avenida Nossa Senhora da Penha; na linha 125, com desvio pela rua Maria Rosa; e na linha 241, que teve de passar também pela Avenida Nossa Senhora da Penha.