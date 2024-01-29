Vídeo mostra briga generalizada entre familiares em rua de Cariacica

A vítima relatou à Polícia Militar ter sido ferida com uma martelada na cabeça, enxada e pedaços de madeira por três suspeitos, de 52, 31 e 24 anos, que estavam no local. O homem de 52 anos estava com cortes e escoriações nos dois braços; o indivíduo de 31 apresentava ferimentos nas costas e braços. Ambos dispensaram atendimento médico e alegaram que foram feridos pelo homem de 38.