Vídeo mostra briga generalizada entre familiares em rua de Cariacica

Um vídeo registrado por uma câmera de videomonitoramento mostra uma confusão envolvendo ao menos cinco pessoas, sendo todos eles homens, no meio da rua no bairro Graúna, em Cariacica, no fim da noite de sábado (27).
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que uma equipe foi acionada pelo telefone 190 para atendimento de uma ocorrência de tentativa de homicídio na região. No local, já durante a madrugada de domingo (28), a PM se deparou com uma discussão generalizada. Um dos indivíduos envolvidos na confusão, um homem de 38 anos, estava com intenso sangramento na cabeça. Segundo uma testemunha ouvida por A Gazeta, os envolvidos na briga são integrantes de uma mesma família e moram na região.
A vítima relatou à Polícia Militar ter sido ferida com uma martelada na cabeça, enxada e pedaços de madeira por três suspeitos, de 52, 31 e 24 anos, que estavam no local. O homem de 52 anos estava com cortes e escoriações nos dois braços; o indivíduo de 31 apresentava ferimentos nas costas e braços. Ambos dispensaram atendimento médico e alegaram que foram feridos pelo homem de 38.
De acordo com o homem de 31 anos, a confusão teria começado após o indivíduo de 38 ter dado um tapa no rosto dele. Já o homem de 52 anos afirmou que, durante a confusão, o indivíduo de 38 quebrou o portão e invadiu a residência dele. Ao presenciar a situação, o filho do homem de 52 anos também se envolveu. O homem de 38 anos disse que, em outra ocasião, já tinha sido ferido com golpes de faca pelo indivíduo de 31 e também teria diversos registros contra os suspeitos. Ele foi socorrido pelo Samu ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, e os envolvidos foram levados para a 4ª Delegacia Regional.
A Polícia Civil informou que os três suspeitos, de 24, 31 e 52 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica, assinaram um termo circunstanciado (TC) por lesão corporal, e foram liberados após assumirem o compromisso de comparecer em juízo. O caso seguirá sob investigação. Não foram divulgados outros detalhes sobre a motivação da briga, tampouco os nomes dos envolvidos.