Após confronto e morte, destacamento da PM é alvo de tiros em Vitória

O destacamento da Polícia MilitarMorro São Benedito Crédito: Ricardo Medeiros

Momentos após a morte de um homem na região do Bairro da Penha, em Vitória, nesta segunda-feira (29), o Destacamento da Polícia Militar (DPM) de São Benedito foi atacado a tiros por criminosos. Segundo o comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus, suspeitos dispararam contra policiais que estavam no local. Todos passam bem.

"Os policiais responderam a injusta agressão com tiros de fuzis. Nenhum bandido foi alvejado – agrediram ali o Estado e a força pública", disse Caus. O militar não informou, entretanto, se algum dos indivíduos chegou a ser localizado e preso.

Por conta das ocorrências, que ainda incluem um protesto na Avenida Leitão da Silva durante à tarde, o coronel prometeu o reforço do policiamento na região. "Hoje (29) e amanhã (30), [contaremos com] 140 policiais. Não permitiremos de modo algum que algum destacamento da nossa Polícia Militar seja confrontado".

O caso

Um confronto na região do Bairro da Penha, em Vitória, deixou uma pessoa morta no início da tarde desta segunda-feira (29). Segundo a Polícia Militar, uma equipe estava na região, quando foi recebida a tiros. "A injusta agressão foi revidada e um indivíduo foi baleado, sendo socorrido pelos militares, porém o suspeito não resistiu aos ferimentos", informou a corporação.

Materiais apreendidos após morte de homem na região do Bairro da Penha Crédito: Divulgação

Ainda de acordo com a PM, policiais realizaram saturação na área da ocorrência e apreenderam uma pistola calibre 9mm, 12 munições calibre 9mm, um rádio comunicador, um celular e 230 reais.