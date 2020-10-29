Carreta tomba no acostamento da BR 259 em Colatina

Uma carreta tombou no acostamento do quilômetro 27 da BR 259, em Colatina, na tarde desta quinta-feira (29). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas . Uma equipe foi ao local do acidente para sinalizar a pista e apurar as causas.
A PRF confirmou também que não houve interdição de pista, já que a carreta ocupa apenas a parte do acostamento da rodovia. Para a operação de destombamento, porém, os agentes terão que interromper a via. O acidente aconteceu no sentido Vitória - Colatina.
Na noite desta quinta (29), a PRF afirmou que o compartimento de carga do veículo continua no local e não há previsão para o destombamento. A polícia ressaltou, porém, que a área está sinalizada e que, como a carreta tombou no acostamento, não há interdição ou risco para os motoristas que trafegam pela rodovia.