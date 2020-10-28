Acidente entre carro e duas motos deixa feridos na BR 101, na Serra

Um acidente envolvendo um carro e duas motos deixou duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (28), na altura do bairro Cidade Pomar, no Km 260,08 da BR 101, na Serra. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para um hospital da região.
De acordo com informações da Eco 101, concessionária que administra a via, o acidente foi registrado às 16h53, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Uma pista no sentido do motorista que trafega em direção a Vitória foi interditada para o atendimento aos feridos. A pista foi liberada às 17h58.