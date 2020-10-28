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Trânsito

Acidente entre carro e duas motos deixa feridos na BR 101, na Serra

De acordo com informações da Eco 101,  duas pessoas foram encaminhadas para hospitais da região. Pista chegou a ser interditada na altura do bairro Cidade Pomar, mas já foi liberada

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 18:47
Acidente é registrado em Cidade Pomar, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo um carro e duas motos deixou duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (28), na altura do bairro Cidade Pomar, no Km 260,08 da BR 101, na Serra. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para um hospital da região. 
De acordo com informações da Eco 101, concessionária que administra a via, o acidente foi registrado às 16h53, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 
Uma  pista no sentido do motorista que trafega em direção a Vitória foi interditada para o atendimento aos feridos. A pista foi liberada às 17h58.

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