Acidente entre carro e duas motos deixa feridos na BR 101, na Serra

Acidente é registrado em Cidade Pomar, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente envolvendo um carro e duas motos deixou duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (28), na altura do bairro Cidade Pomar, no Km 260,08 da BR 101, na Serra. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para um hospital da região.

De acordo com informações da Eco 101, concessionária que administra a via, o acidente foi registrado às 16h53, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).