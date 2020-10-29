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Acidente

Carros batem em cruzamento no bairro Itapuã, em Vila Velha

Dois carros bateram no cruzamento entre a Avenida Belo Horizonte e a Rua Humberto Serrão; uma mulher passou mal após a batida e foi levada ao hospital

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 22:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 22:47
Dois carros bateram em cruzamento no bairro Itapuã, em Vila Velha
Dois carros bateram em cruzamento no bairro Itapuã, em Vila Velha Crédito: Internauta
Dois carros bateram em um cruzamento no bairro Itapuã, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (28). A passageira de um dos veículos chegou a ser atendida no local por uma ambulância do Samu porque passou mal após o acidente, mas ninguém ficou ferido.
Testemunhas afirmaram que um carro vinha na Rua Humberto Serrão no sentido Praia da Costa, quando foi surpreendido por outro veículo que trafegava pela Avenida Belo Horizonte. A batida foi tão forte que um dos carros foi parar na garagem de um prédio da rua. 

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Gerusa Guisso, que mora no primeiro andar do prédio onde um dos carros entrou, falou que, no momento da batida, sentiu sua casa inteira tremendo. Ela então abriu a janela e viu os dois carros no local do acidente.
Gerusa contou que ofereceu um copo de água para a passageira, que reclamava de dores na cabeça. Ela foi levada pela ambulância para um hospital particular da região. A Guarda Municipal de Vila Velha informou que não foi acionada para a ocorrência.

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