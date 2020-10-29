Carros batem em cruzamento no bairro Itapuã, em Vila Velha

Dois carros bateram em cruzamento no bairro Itapuã, em Vila Velha Crédito: Internauta

Dois carros bateram em um cruzamento no bairro Itapuã, em Vila Velha , na noite desta quarta-feira (28). A passageira de um dos veículos chegou a ser atendida no local por uma ambulância do Samu porque passou mal após o acidente, mas ninguém ficou ferido.

Testemunhas afirmaram que um carro vinha na Rua Humberto Serrão no sentido Praia da Costa, quando foi surpreendido por outro veículo que trafegava pela Avenida Belo Horizonte. A batida foi tão forte que um dos carros foi parar na garagem de um prédio da rua.

Gerusa Guisso, que mora no primeiro andar do prédio onde um dos carros entrou, falou que, no momento da batida, sentiu sua casa inteira tremendo. Ela então abriu a janela e viu os dois carros no local do acidente.